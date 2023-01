Най-чаканите филми през 2023 г.

“Операция “Форчън”: Троянски кон” (Operation

Fortune: Ruse de guerre)

Режисьор: Гай Ричи

На екран от началото на 2023 г.

Шпионски трилър на Гай Ричи за британски агент, който се внедрява в международна разузнавателна агенция и се опитва да спре престъпници, които продават ново смъртоносно оръжие. Във филма за първи път след “Револвер” (2005) при този режисьор се снима Джейсън Стейтъм. Сред актьорите са още Обри Плаза, Джош Хартнет и Хю Грант.

“Писък” 6 (Scream VI)

Режисьори: Мат Бетинели-Олпин и Тайлър Джилет

На екран от 10 март.

Продължение на поредицата филми на ужасите на покойния Уес Крейвън, рестартирана миналата година с ново поколение герои. В шестата част младежите, оживели в предната серия, се местят в Ню Йорк, но и там продължава да ги преследва злодеят с нож и маска на призрак. Към образите си се връщат Мелиса Барера, Джена Ортега, Мейсън Гудинг, Джасмин Савой Браун, Хейдън Панетиер и Кортни Кокс, която участва във всичките 6 филма досега. Главната звезда на поредицата Нийв Кембъл за първи път липсва. Актрисата се отказала заради ниския хонорар.

“Спайдърмен: През Спайди-вселената” (Spider-Man: Across the Spider-Verse)

Режисьори: Жоакин душ Сантуш, Кемп Пауърс и Джастин Томпсън

На екран от 2 юни.

Продължение на анимацията “Спайдърмен: През вселените”, която през 2019 г. получи “Оскар”. Според сюжета Човекът паяк Майлс Моралес и Жената паяк Гуен Стейси пътуват през различни светове с цяло отбор хора паяци, всяка изобразена в собствен анимационен стил, за да ги спасят от унищожение.

“Градът на астероидите” (Asteroid City)

Режисьор: Уес Андерсън

На екран от 16 юни.

Драмедия (драматична комедия) за конгрес на хора, които наблюдават звездите, с най-мащабния кастинг за филм на режисьора Уес Андерсън - Тилда Суинтън, Ейдриън Броуди, Том Ханкс, Марго Роби, Джейсън Шварцман, Скарлет Йохансон, Брайън Кренстън, Джеф Голдблум, Джефри Райт, Лийв Шрайбър, Мат Дилън, София Лилис, Мая Хоук, Едуард Нортън, Стив Карел, Уилям Дефо и фронтменът на група Pulp. И това са само основните.

“Индиана Джоунс и реликвата на съдбата” (Indiana Jones and the Dial of Destiny)

Режисьор: Джеймс Манголд

На екран от 30 юни.

Петата част на поредицата за приключенията на археолога авантюрист, но първа, на която режисьор не е лично Стивън Спилбърг. Неговото място заема Джеймс Манголд, известен с “Копланд”, “Луди години”, “Самоличност”, “Кейт и Леополд”, “Да преминеш границата”, “Ескорт до затвора”, “Върколакът”, “Логан”, “Форд” срещу “Ферари”. Главният герой (Харисън Форд, естествено) отново ще се бори с нацистите, като този път ще му помага кръщелницата му (Фиби Уолър-Бридж). Злодея го играе Мадс Микелсен, а композиторът Джон Уилямс обяви, че това ще е последният филм в кариерата му, защото ще се съсредоточи върху класическата музика.

“Как го караш?” (Kimitachi wa do ikiru ka?)

Режисьор: Хаяо Миядзаки

На екран от 14 юли.

Дългоочакваното завръщане на главния разказвач на приказки в момента, макар че на мнозина им се струва, че това е прощалният му поклон. За сюжета не е известно нищо, освен че е вдъхновен от романа от 1937 г. на Йосино Гендзабуру със същото заглавие. Изглежда обаче, че това няма да е екранизация.

“Барби” (Barbie)

Режисьор: Грета Гервиг

На екран от 21 юли.

Ромком (романтична комедия), базиран върху играчките на компанията Mattel - куклите Барби и Кен. В главните роли са Марго Роби и Райън Гослинг. Какво ще правят на екрана, още не е съвсем ясно - засега има само тийзър трейлър, който имитира откриваща сцена от “Една одисея в Космоса” на Стенли Кубрик. Още преди да е излязъл по екраните Гервиг вече остави културологична следа - през лятото на 2022 г. след изтичането на първите кадри, както и на снимки на минувачите, случайно присъстващи там, провокира появата на модния тренд Barbiecore.

“Опенхаймер” (Oppenheimer)

Режисьор: Кристофър Нолан

На екран от 21 юли.

Байопик (биографичен филм) за живота на американския физик и създател на атомната бомба Робърт Опенхаймер, за снимките на който режисьорът Нолан май е взривил истинска бомба, защото след взривяването пред камера на цял самолет едва ли се е спрял. Дано не започне да прави филм за края на света. В главна роля е звездата от “Остри козирки” и “28 дни по-късно” Килиан Мърфи, а компания му правят Емили Блънт, Мат Деймън, Робърт Дауни-младши, Флоранс Пю, Гари Олдман, Рами Малек, Кенет Брана и Джош Хартнет. След информацията за датата на излизане интернет се наводни с шегички, че е в един ден с “Барби”.

“Заклинателят” (The Exorcist)

Режисьор: Дейвид Гордън Грийн

На екран от 13 октомври.

След съмнителния успех с реанимацията на хорор поредицата “Хелоуин” режисьорът Грийн се обърна към друг знаменит филм от същия жанр, като използва вече отработения маниер. Новият “Заклинател” е директно продължение на оригиналния филм на Уилям Фридкин от 1973 г., който игнорира последвалите му продължения и вероятно дава заявка за нова трилогия. Според сюжета отчаян баща търси помощ за обладаното си от духове дете. Откликва Крис Макнийл, която е героиня от въпросния първи “Заклинател”, а в ролята отново е Елън Бърстин.

“Дюн: Част втора” (Dune: Part Two)

Режисьор: Дени Вилньов

На екран от 3 ноември.

Епично продължение на фантастичния филм от 2021 г. на същия режисьор, явяващо се екранизация на втората част на романа на Франк Хърбърт. В него продължава пътешествието на Пол от дома на Атреидите, който се съюзява със свободните хора и иска да отмъсти за семейството си. Обаче му се налага да избира между любовта на живота си и съдбата на Вселената.

“Уили Уонка” (Willy Wonka)

Режисьор: Пол Кинг

На екран от 15 декември.

Фантастичен мюзикъл за приключенията на младия Уили Уонка, на когото тепърва предстои да стане световно известен производител на шоколад и да отвори “онази” фабрика. В главната роля е Тимъти Шаламе, пригласят му Сали Хопкинс, Роуън Аткинсън и Оливия Коулмън. Режисьорът Пол Кинг нашумя с филма за приключенията на мечето Падингтън.

“Бо е уплашен” (Beau Is Afraid)

Режисьор: Ари Астър

На екран през 2023 г.

Сюрреалистична комедия на ужасите от режисьора на “Наследствено” и “Мидсомар”. Хоакин Финикс играе извънредно притеснителен, но симпатичен човек, който не познава изобщо баща си и е в обтегнати отношения с властната си майка. След смъртта той започва пътешествие, което е усложнено от свръхестествени заплахи. След излизането на “Мидсомар”, което може да се преведе от шведски като слънцестоене или Еньовден, режисьорът Астър се закани, че следващият му филм ще бъде четиричасова комедия на кошмарите, и май е спазил обещанието си.

“Наполеон” (Napoleon)

Режисьор: Ридли Скот

Излиза на Apple TV+ през 2023 г.

Епична историческа драма за възхода на френския император Наполеон I Бонапарт и сложните му отношения със съпругата му Жозефина дьо Богарне. В главните роли са Хоакин Финикс и Ванеса Кърби. Сценарият е на Дейвид Скарпа, който преди това работи с Ридли Скот във “Всички пари на света”.

“Славеят” (The Nightingale)

Режисьор: Мелани Лоран

На екран през 2023 г.

Екранизацията на бестселъра на Кристин Хана за две сестри, които се опитват да оцелеят по време на нацистката окупация на Франция. Героините трябва да бъдат изиграни от сестрите и в живота Дакота и Ел Фанинг, за което формално това е трети общ филм след “Аз съм Сам” и минисериала “Похитени”, но де факто първи. Снимките на филма бяха отложени заради пандемията, така че съществува възможност той така и да не излезе тази година.

“Убийците на цветната луна” (Killers

of the Flower Moon)

Режисьор: Мартин Скорсезе

Излиза на Apple TV+ през 2023 г.

Остросюжетен екшън трилър за служители на ФБР, разследващи убийства в резерват на индианци, където е открит нефт, направил местните богати. Актьорският състав включва Леонардо ди Каприо (шести филм със Скорсезе), Робърт де Ниро (десети филм със Скорсезе), Джеси Племънс, Брендън Фрейзър, Джон Литгоу и музиканта Джак Уайт.