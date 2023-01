Сиза начело в класацията на "Билборд" шеста поредна седмица, изпревари Тейлър Суифт

Певицата Сиза за шеста поредна седмица е начело в класацията на "Билборд" за албуми, съобщи сайтът на изданието, предава БТА.

Тя оглавява чарта с албума "SOS", от който за периода на отчитане са продадени 119 000 еквивалентни единици.

На второ място в класация на "Билборд" се нарежда певицата Тейлър Суифт с "Midnights", от който за отчетния период са продадени 73 000 продадени еквивалентни единици. Тя запазва позицията си в чарта от миналата седмица.

Рапърът Метро Бумин с "Heroes & Villains" е трети. От продукцията му са продадени 56 000 еквивалентни единици.

В челната петица място намират също Дрейк и 21 Савидж с "Her Loss" (47 000 продадени еквивалентни единици), следвани от Уикенд с албума "The Highlights". Продукцията е компилация от най-големите хитове на певеца като "Blinding Lights" и "Die for You". Уикенд успява да се изкачи на пето място от 36-о, което заемаше преди седем дни. От продукцията му са продадени 44 000 еквивалентни единици за отчетния период.