Сериалът по играта "Последните оцелели" харесан и от зрители, и от геймъри

По HBO Max вече минаха първите два епизода от може би най-чакания сериал след “Домът на дракона”, продължение на “Игра на тронове” - “Последните оцелели” (The Last of Us).

Той е направен по едноименната компютърна игра, която е най-продаваната за конзолите PS3 и PS4. Сериалът може да се гледа всеки понеделник до 12 март.

“Последните оцелели” е драматична история за

контрабандиста Джоуел и рано порасналото момиче Ели,

които кръстосват постапокалиптичната Америка.

Основното действие в играта се развива през 2033 г., двайсет години след началото на епидемията, станала причина за глобална катастрофа. Врагове на героите са зомбита - хора, нападнати от тайнствени гъбички, които ги превръщат в кръвожадни и заразни същества, и запазили човешката си същност бандити.

Играта, разработена от Naughty Dog на Нийл Дракман и пусната за PlayStation 3 през 2013 г., по-късно е адаптирана за PS4. През 2020 г. излиза продължение, а през 2022 г. - римейк за PS5.

Продуктът печели най-престижните награди в бранша, така че просто няма как да не бъде направен и сериал по нея. Премиерата му трябваше да е през 2022 г., но малко се забави и първият епизод излезе през януари.

Всеки път, когато Холивуд реши да превърне някоя успешна игра във филм, геймърите се напрягат - почти винаги с основание. Киното работи по други правила, не разполага с времето, което в играта на практика е без ограничения, и при цялото желание не може да вмести в себе си всички детайли и нюанси, заради които геймърите обичат първоизточника.

Какъв ще се получи филмът по някоя игра, е трудно за предсказване. Може да е пълен провал като “Орденът на Асасините” по Assassin's Creed или “Doom: Анихилация”, може да е 50 на 50 (филмите по Warcraft и Uncharted), а някои стават истинска класика в жанра - например първото “Заразно зло” по Resident Evil или Silent Hill).

В екипа на сценаристите на сериала е Нийл Дракман - един от създателите на играта. Заедно с него работи и сценаристът на “Чернобил” Крейг Мейзин. В главните роли са Педро Паскал (“Мандалорианецът”, “Игра на тронове”) и Бела Рамзи, която може би помните като храбрата Лиана Мормонт от “Игра на тронове”, която трябваше да оглави дома след смъртта на майка си.

Премиерата на “Последните оцелели” се оказа

втората най-успешна за последните десет години по НВО

Повече зрители събра само “Домът на дракона” - спинофът на “Игра на тронове”, който излезе през 2022 г.

И критици, и зрители останаха във възторг от първата серия на “Последните оцелели”. В сайта на IMDb, който има най-пълната база данни за киното, сериалът получи невероятните 9,4 от 10, а зрителският рейтинг на Rotten Tomatoes е 96% от 100.

Кадри от сериала "Последните оцелели" и от едноименната компютърна игра (долу)

В подобно шоу пилотната серия е изключително важна. В нея зрителите се запознават с героите, със света на сериала, с неговите правила и особености. Иначе казано, първият епизод дава тон на цялата поредица. Именно нея по принцип трябваше да снима руският режисьор Кантемир Балагов, който има награди от фестивала в Кан и твърди, че е голям фен на играта.

През август 2021 г. Балагов обяви в социалните мрежи за приключване на снимките на пилотния епизод, които бяха в Канада. След началото на войната в Украйна той замина за САЩ, но в края на октомври миналата година The Hollywood Reporter съобщи, че руснакът е напуснал проекта доста по-рано заради творчески разногласия.

Самият режисьор потвърди, че вече няма отношение към сериала. В момента той е съсредоточен върху снимките на дебютния си филм на английски заедно с продуцента Александър Роднянски и създателя на хорърите “Мидсомар” и “Прераждане” Ари Астер. В крайна сметка като режисьор на пилотния епизод на “Последните оцелели” е записан Крейг Мейзин, макар че Балагов написа в туитър, че 40% са заснети от него.

В екипа обаче остана руската операторка Ксения Середа, която и преди това е работила с Балагов. Според написаното в IMDb тя е работила над три епизода - първия, втория и осмия.

Сравненията между играта и сериала са неизбежни, но авторите се оказаха готови за това. Сцените от завръзката на “Последните оцелели” са заснети толкова близо до оригинала и с такова уважение към играта, че феновете започнаха да ги сравняват кадър по кадър, за да стигнат до извода, че са почти идентични.

Но освен да се хареса на геймърите, сериалът има още една задача - да разкаже историята на Ели и Джоуъл на онези, които не са играли Last of Us и нямат намерение и за в бъдеще. Така че на авторите им се е наложило много неща да ги измислят наново, така че

сериалът да е самодостатъчен

и интересен

Например по-малко от месец преди премиерата създателите на сериала решават, че в него хората няма да бъдат заразявани чрез гъбични спори, а с плесени, които създават нещо като мрежа от инфектирани и озлобени зомбита.

Също така е сложно да се предположи дали “Последните оцелели” ще бъде подложен на цензура като “Сексът и градът” и други подобни заради наличието на ЛГБТ съдържание. Проблемът е, че Бела Рамзи преди премиерата направи каминг аут и обяви, че се смята за небинарна личност. В същото време Ели - главната героиня, изиграна от нея, във втория сезон на играта разбира, че е лесбийка.

Все пак даже и да не сте играли Last of Us, си струва да гледате сериала. Той разказва всичко от самото начало - виждаме началото на апокалипсиса, запознаваме се с героите, свидетели сме на първата им среща. Поне за първия сезон авторите гарантират, че всичко е както в играта.