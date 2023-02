Най-чаканите сериали на 2023 г. освен "Последните оцелели" - "Шогун" и още 11

“Шогун” (Shogun)

През годината на Hulu

Втора екранизация по едноименния роман епопея на Джеймс Клавел, като първата също беше минисериал и преди 40 години се радваше на невероятна популярност в социалистическа България.

В центъра на сюжета са двама мъже и една жена - английският лоцман и авантюрист Джон Блакторн, който след корабокрушение през XVIII век се оказва в Япония, могъщият и проницателен даймио Торанага, който прави британеца своя дясна ръка, и самурайката Марико.

Играят ги Космо Джарвис (“Въздействие”), Хероюки Санада (“Последният самурай”, “47 ронини”) и Ана Савай, бъдещата звезда от “Годзила и титаните”).

“Вещиците на Мейфеър” (Anne Rice's Mayfair Witches)

От 8 януари на AMC+

Втори сериал от "вселената на безсмъртните" на този канал, който се е наел да пресъздаде на екрана романите на Ан Райс. След “Интервю с вампир” дойде времето и на “Вещиците от Мейфеър”.

Това е история за неврохирурга Роуън Филдинг, която разбира, че е от древен вещерски род, преследван от зло същество. В главната роля е Александра Дадорио.

“Каменно лице” (Poker Face)

От 25 януари на Peacock

Комедийна кримка на режисьора Райън Джонсън (“Междузвездни войни: Последните джедаи”) за жена на име Чарли Кейл, която винаги разбира, когато я лъжат. Този си талант тя използва, за да разкрива мистерии из цяла Америка.

В първия сезон са включени 10 епизода, като във всеки героинята на Наташа Лион се захваща с поредната несправедливост. Освен нея в сериала се появяват Джоузеф Голрдън-Левит, Ейдриън Броуди, Хлое Севини, Рон Пърлман.

“Водопроводчиците на Белия дом” (White House Plumbers)

През март по НВО

Политическа драма за финансовия консултант Джордж Гордън Лиди и подчинения му Хауърд Хънт - оперативни агенти, които през 70-те години се занимават с предотвратяване на изтичането на информация в американското правителство и разработват тайни операции за администрацията на президента Никсън, основно покрай аферата “Уотъргейт”, довела до оставката му.

В минисериала участват Уди Харелсън, Донал Глийсън, Джъстин Теру, Лина Хиди и Киърнън Шипка.

“Властелините на въздуха” (Masters of Air)

В началото на годината по Apple TV+

Духовен наследник на “Братя по оръжие” и “Тихият океан” - трети минисериал за Втората световна война, продуциран от Стивън Спилбърг и Том Ханкс.

Разказва се за летците от 8-а въздушна армия на САЩ, които се занимават със стратегически бомбардировки на окупираните от хитлеристката армия територии.

В главните роли са звездата от “Елвис” Остин Батлър и Бари Кеоган (“Дюнкерк”, “Чернобил”). Режисьор на първите три епизода е Кери Фукунага (“Истински детектив”, “Смъртта може да почака”).

“Екс Мен '97” (X-Men '97)

В края на 2023 г. по Disney+

Завръщане на анимационния сериал от 90-те години на Екс хората, който вървеше по канала Fox Kids и заедно с Човека паяк и Батман беше един от символите на епохата.

Сегашният е първият проект за мутантите от комиксите на Marvel, който е направен след преминаването на правата върху героите към Disney.

Но сериалът няма да е част от вселената на Marvel, а ще продължава сюжетната линия на предните части. Сценарист е Бо Демайо, който направи сериала на Marvel “Лунният рицар”.

“Асока” (Ahsoka)

През годината по Disney+

Този спиноф (филм, свързан с поредицата) на “Мандалорианецът” ще бъде посветен на джедайката и падаунка (ученичка) на Анакин Скайуокър Асока Тано.

Героинята дебютира в анимационната поредица “Войните на клонираните”, а в изпълнение на Росарио Доусън - във втория сезон на “Мандалорианеца”.

Освен нея в проекта участва и Хейдън Кристенсен, изиграл бъдещия Дарт Вейдър във втори и трети епизод на “Междузвездни войни”, както и в сериала за Оби-Уан Кеноби.

Действието в “Асока”, както и в другите спинофи на “Мандалорианецът”, се развива между “Завръщането на джедаите” и “Силата се пробужда”.

Вероятно сюжетът ще е свързан с опитите на Асока да открие грандадмирала на имперския флон Траун.

“Задачата с три тела” (The Three-Body Problem)

През годината по Netflix

Амбициозна екранизация на знаменития научно-фантастичен цикъл на китайския писател Лю Цисин, посветен на първия контакт на хората с извънземни.

Сценаристи са Дейвид Бениоф и Д. Б. Уайс, а сред продуцентите са Райън Джонсън, Розамунд Пайк и Брад Пит. В актьорския състав блестят Ейса Гонсалес (“Годзила срещу Конг”), Бенедикт Уонг (“Доктор Стрейндж”), Джон Брадли, Лиъм Кънингам и Джонатан Прайс (всичките от “Игра на тронове”).

“Междузвездни войни: Екипажът” (Star Wars: Skeleton Crew)

През годината на Disney+

Поредният проект от звездната сага, чието действие се развива по същото време, както и това в “Мандалорианецът”.

За сюжета практически нищо не е известно, освен че ще бъде посветен на възмъжаването на група тийнейджъри. Според президента на Lucasfilm Катлийн сериалът е вдъхновен от филма The Goonies (“Дяволчетата”).

В една от главните роли е Джъд Лоу, а сценаристи са Джон Уотс и Кристофър Форд, работили над кинокомикса “Спайдърмен: Завръщане у дома”.

“Идолът” (The Idol)

През годината по НВО

Драма за шоубизнеса, измислена от певеца Ейбъл Тесфайе (известен и като The Weeknd) и създателя на сериала “Еуфория” Сам Левинсън.

В “Идолът” Лили-Роуз Сеп играе млада попзвезда, която след нервна криза отменя грандиозно турне, а след това се запознава със селфхелп гуру и водач на секта, който е изигран от самия The Weeknd.

“Падението на семейство Ашър” (The Fall of the House of Usher)

През годината по Netflix

Заключителен сериал на автора на хоръри Майк Фланаган (“Призраци в къщата на хълма”, “Служба в полунощ”) в рамките на договора му с Netflix.

След това той минава под крилото на Amazon и вероятно ще се заеме с адаптацията на цикъла на Стивън Кинг “Тъмната кула”. Но преди това ще трябва да промотира екранизацията по едноименния разказ на Едгар Алан По с традиционното вплитане на сюжети от други произведения на същия автор.

В частност се появява детективът Огюст Дюпен от “Убийство на улица “Морг”. Към постоянния актьорски състав от сериалите на Фланагън се прибавя и Марк Хамил (Люк Скайуокър от “Междузвездни войни”).

“Разцъфтяване” (Blossoms Shanghai)

През годината на WeTV

Телевизионен дебют и едновременно дългоочаквано завръщане на Уонг Карвай, чийто последен филм "Великият майстор" излезе по екраните преди почти десет години.

“Разцъфтяване” трябва да се превърне в духовен наследник на “Любовно настроение” и “2046”, поне самият Карвай го смята за финал на трилогията, макар за мнозина тя да започва от “Диви дни”.

Действието се развива между 60-те и 90-те години в родния град на режисьора - Шанхай, а в центъра на сюжета са трима герои от различни епохи.