Майкъл Джексън ще бъде изигран от своя племенник в биографичен филм за Краля на попа

Племенникът на Майкъл Джексън Джаафар Джексън ще изиграе Краля на попа в предстоящия биографичен филм "Майкъл". Джаафар е син на Джърмейн Джаксън, брат на Майкъл и член на групата The Jackson 5.

26-годишният Джаафар пее и танцува от 12-годишна възраст, следвайки стъпките на известното си семейство.

Филмът има за цел да вдъхне живот на най-емблематичните изпълнения на Джексън, като същевременно ще даде информиран поглед върху творческия процес и личния живот на изпълнителя.

"Още от малък, като член на The Jackson 5, Майкъл обичаше магията на киното. За нас като семейство е чест историята на живота ни да оживее на големия екран", заяви Джърмейн Джаксън. I’m humbled and honored to bring my Uncle Michael’s story to life. To all the fans all over the world, I’ll see you soon.



В свой пост в туитър Джаафар написа:

"За мен е огромна чест да разкажа историята на чичо ми Майкъл. До всички фенове по целия свят, ще се видим скоро."