Ева Грийн: Не съм груба, просто съм французойка

Френската актриса Ева Грийн съди продуцентите на проваления филм "Патриот" за хонорар от един милион щатски долара.

Продуцентската компания "White Lantern Film" подаде насрещен иск с аргумента, че Грийн е поставила "неразумни искания" и е съсипала продукцията.

Висшият съд в Лондон даде ход на делата. В съда бяха прочетени имейли, написани от звездата.

Тя описва един от продуцентите като "бездарен и глупав" и нарича друг "претенциозен идиот". Hollywood actress Eva Green, who is suing financiers for her fee for a failed film in which she was to star, told a London court she would not make a career-ending ‘B movie’ that she said was cutting corners in stunt safety and crew pay https://t.co/1bS5fG18ln pic.twitter.com/mwIXkLK5PT — Reuters (@Reuters) January 30, 2023

Актрисата обвини френския си произход за грубия ѝ понякога език. "Нямам нищо против крепостни селяни", допълни Грийн.

От продуцентската компания твърдят, че звездата е имала "невъзможни условия", несъвместими с бюджета на проекта.

Адвокатът на Грийн Едмънд Кълън каза, че филмът бил "страстен" проект за Грийн, и че тя дала "всичко по силите си той да успее".

Той добави, че актрисата харесала много сценария и искала филмът да бъде създаден, но "финансовият план не бил обмислен." Eva Green blames 'Frenchness' for 'horrible' messages about movie bosses in lawsuit over collapsed film https://t.co/dFpfvmF7Nd — Sky News (@SkyNews) January 31, 2023

Джейк Сийл е един от продуцентите на филма. Ева Грийн е имала непреодолими творчески различия с господин Сийл. Актрисата е била притеснена, че я въвличат във второразреден филм, който може да провали кариерата ѝ, предаде vesti.bg.

Тя нарече Сийл "неопитен" и сподели, че "иска да работи с добър екип, който знае какво прави". Френската актриса се извини за грубия си език, който е използвала в прочетените в съда имейли.

"Съжалявам, вероятно съм прекалено много французойка", заяви звездата.

"Не мисля, че продуцентите са бездарни и глупави, но понякога човек прекалява. Почувствах се предадена. Локацията на снимките беше променена, без да бъда уведомена"

В неосъществения проект Грийн е трябвало да играе войник.

"Вижте какво се случи с Алек Болдуин, заради лоша организация и спестяване на пари. Застреля човек на снимачната площадка. Ние нямаме право на грешка. Професионализмът е на първо място", заяви Грийн.

"Участвам във филми от 20 години. Никога не съм разваляла договор и нямам пропуснат снимачен ден", категорична бе актрисата.

В проваления филм е трябвало да участват Хелън Хънт, Чарлс Данс (Тайвин Ланистър от "Игра на тронове") и Кати Бейтс.