Рита Ора потвърди, че е омъжена

Рита Ора официално потвърди, че е омъжена.

32-годишната попзвезда съобщи, че двамата с Тайка Уайтити са сключили брак. Щастливата новина бе казана по време на интервю, докато Рита промотираше новия си сингъл "You Only Love Me".

Разкритието идва пет месеца, след като източник на сп. People потвърди, че двойката се е оженила на "много малка" церемония. По-късно Ора и Уайтити бяха забелязани да носят пръстени, които наподобяват сватбени.

Рита Ора и режисьорът оповестиха публично връзката си, след като бяха забелязани заедно за първи път през април 2021 г. Тогава певицата сподели снимка, на която са прегърнати. Снимката беше озаглавена: "Хубави моменти, спомени, случайни неща в телефона ми и тези, които обичам".

"Казват, че всичко се случва по някаква причина. Официално съм извън пазара, хора!", заяви певицата в интервюто.