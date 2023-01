Бившата кралица на Нидерландия Беатрикс празнува 85-и рожден ден

Бившата кралица на Нидерландия Беатрикс навършва 85 години във вторник, но за рождения й ден няма да има голямо семейно тържество, защото синът й крал Вилем-Александър е със семейството си на карибския остров Аруба, съобщи ДПА.

Кралят и съпругата му Максима придружават първородната си дъщеря принцеса Амалия, която е на 19 години, на първото й официално посещение на шестте карибски острова на кралството. New photographs of Princess Beatrix of the Netherlands, with King Willem-Alexander and the Princess of Orange, to mark her 85th Birthday today!



Кралският двор публикува на официалната си уеб страница и в социалните медии снимки в чест на Беатрикс, но не й подробности за това как ще отпразнува рождения си ден, пише БТА.