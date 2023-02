Марк Антъни се разплакал, когато видял Надя Ферейра да върви към олтара (Видео)

Едва февруари е, но по всичко изглежда, че Марк Антъни и Надя Ферейра вече организираха сватбата на годината, обсебила хората по целия свят, които не спират да обсъждат всеки един детайл от нея. Макар вече да изминаха четири дни, откакто певецът и манекенката официално започнаха съвместната глава в историята на своя живот, едва днес чуждестранните издания разкриват повече подробности за приказната церемония, на която го сториха.

Двамата размениха своите клетви в Музея на изкуствата "Pérez", разположен в сърцето на Маями, пред очите на приблизително двеста души, сред които влиятелни лица, като певци, актьори, политици и др.

Редица медии предават, че носителят на две награди "Грами" не е успял да сдържи силните емоции, които изпитал, гледайки как баща му Фелипе Муниз съпровожда избраницата му до олтара. В мига, в който двамата тръгнали бавно по алеята към него, в залата прозвучал запис на популярната песен на Питър Гейбриъл, носеща заглавието "The Book of Love", само че в изпълнение на самия Марк Антъни, засилвайки още повече романтиката на и без това трогателната сцена, пише Дир.бг.

Преди още булката и бъдещият ѝ свекър да изминат цялото разстояние до очакващият ги в края на пътеката младоженец, той се разплакал от щастие, бършейки стичащите се от очите му сълзи с ръце. Във виртуалното пространство се появиха няколко кадъра на сантименталния момент, разчувствали силно неговите потребители, накарали ги да изпитат същото вълнение, обзело влюбените в техния специален ден.

Множество таблоиди пишат, че гостите на събитието започнали да пристигат в музея към 18:30 ч. тамошно време. Всички от тях спазили предварително обявения "Black Tie" дрескод, изискващ носенето на официални облекла, избран лично от Виктория Бекъм, която е създала тъмносините рокли на всички шаферки. Белите рози, хортензии и орхидеи, изпълващи големите зали на сградата, създали перфектната атмосфера за празника на любовта, провел се в общо три помещения - едно за самата венчавка, друго за последвалата вечеря и трето за задължителното тържество. С неговата декорация се е заела дизайнерската фирма "Cerka Creative", умишлено заложила на белия цвят в обстановката, търсейки контраст с тъмните дрехи на присъстващите.

Сред свидетелите на клетвите, разменени от американския певец и парагвайския модел, са били Малума, Марко Антонио Солис и Биграм Заяс, последният от които всъщност е брат на мъжа, сложил същата вечер брачна халка на безименния си пръст за четвърти път.

Около 19:30 ч. Надя и Марк Антъни официално са станли семейство, като след провъзгласяването им за такова те запечатали съюза си с целувка, впивайки устни в тези на другия. Източници издават, че церемонията отслужена от кмета на града Франсис Суарес и благословена от отец Джордж, е била наситена с въодушевление, сълзи и смях. След като си казали "Да", съпрузите изпълнили първия си танц на песента "You Are So Beautiful", естествено, изпята от младоженеца, който е записал всички парчета за женитбата си по-рано, за да прозвучат в точните ѝ моменти

Веднъж обявени за съпруг и съпруга, Надя, Марк и тяхното сватбено тържество се отправили към рецепцията под звуците на "Vivir Mi Vida", един от най-големите хитове на пуерториканския певец.

Надя танцувала с майка си, а след това с бащата на Марк, на хита на Бруно Марс от 2010 г. "Just The Way You Are".

След това партито започнало с изпълнение на групата на техния гост Анджело Паган (съпругът на Леа Ремини). Забавлението включвало и сетове на DJ Xtreme и DJ Cassidy, а водещ на програмата бил известният радиоводещ и приятел на Марк - Енрике Сантос.

Оставяйки тази приказна вечер зад гърба си, сега младоженците ще се отправят на заслужен меден месец. Двамата ще се насладят на предстоящите дни, поемайки на първото си пътуване като съпрузи. Предвид факта, че са свикнали да посещават едни от най-красивите места по света, сигурни сме, че те ще изберат перфектната дестинация, която са предпочели да запазят в тайна, за да се скрият макар и за кратко от пресата.

Това, което знаем със сигурност е, че след тази прекрасна ваканция заедно, ще видим двойката публично на 9 февруари в Медисън Скуеър Гардън за предстоящия концерт на Марк.