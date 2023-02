Адел се разплака по време на концерт заради фен, загубил съпругата си (Видео)

Адел избухна в сълзи, след като видя мъж, който отчаяно се опитваше да покаже на певицата снимка на покойната си съпруга от телефона си по време на концерта й в Лас Вегас на 27 януари.

34-годишната певица се разчувства, когато видя зрител да държи телефона високо над тълпата и да държи ръката си върху сърцето, докато тя минава между публиката.

След като видя снимката отблизо, Адел се опита да продължи с изпълнението си на „Someone Like You“. Борейки се да сдържи сълзите си, тя посвети разтърсващата сълзи балада на мъжа.

Адел сподели: „Когато минавам през тълпата, ми се иска да можете да видите това, което виждам аз. Защото знам, че говоря с няколко души всяка вечер. Но след това просто виждам малките истории, които се случват на хората." A very special moment from Adele’s concert this past Friday ♥️#WeekendsWithAdele https://t.co/RfD8fvjyXN — Adele Access (@AdeleAccess) January 29, 2023

Съкрушената певица продължи: „Там има един мъж, който държи телефона си вдигнат. Мисля, че това на телефона е съпругата му и не мисля, че тя тук. Това наистина ме трогна. Много съжалявам за загубата Ви. Не разбрах какво ми показвате, докато бях там.“

Тя добави: „Виждам тези малки части от живота на хората, докато минавам покрай тях и това е толкова красиво.“

През декември Адел каза на публиката, че е провеждала терапия пет пъти на ден, когато се е разделила със съпруга си, предаде Нова тв.