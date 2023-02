Сериалът "Последните оцелели" е подновен за втори сезон

Сериалът на HBO "The Last Of US: Последните оцелели" е подновен за втори сезон.

Новината идва само след два излъчени епизода от първия сезон. Сериалът има безапелационен успех сред зрители, медии и критици.

Поредицата, дело на Крейг Мейзин (носител на наградата "Еми", създател на "Чернобил" на HBO) и Нийл Дръкман (създател и сценарист на наградения франчайз игри "Последните оцелели" и съпредседател на "Naughty Dog"), бележи втория по големина дебют на сериал за HBO, следвайки само "Домът на дракона".

За първата седмица от премиерата си първи епизод вече има близо 22 милиона зрители в Съединените щати, което е повече от 5 пъти повече от премиерната му вече на 16 януари, предаде Дир.бг.

Отново в САЩ, втория епизод отчете 5,7 милиона зрители в HBO Max и телевизионните канали на HBO, въз основа на данни от "Nielsen", добавяйки повече от 1 милион нови зрители спрямо премиерата на шоуто. Този скок от 22% бележи най-големия ръст на аудиторията от две седмици за всички оригинални драматични сериали на HBO в историята на мрежата.

"The Last Of US: Последните оцелели" се превърна в хит и в социалните медии, като сериалът стана номер 1 в световен мащаб в Twitter по време на дебютния си епизод. Към днешна дата тийзърите и трейлърите на първи сезон са събрали повече от 100 милиона гледания в световен мащаб.

"Крейг и Нийл, заедно с Каролин Страус и останалата част от нашия феноменален актьорски състав и екип, дефинираха жанр с техния майсторски дебютен сезон на "The Last Of US: Последните оцелели", споделя Франческа Орси, изпълнителен вицепрезидент, програмиране на HBO, ръководител на HBO "Драматични сериали и филми" - "След като направихме незабравим първи сезон, нямам търпение да видя как този отбор надминава себе си отново с втория."

"Много съм благодарен на Нийл Дръкман и HBO за нашето партньорство и съм още по-благодарен на милионите хора, които се присъединиха към нас в това пътуване", споделя Крейг Мейзин, изпълнителен продуцент. "Публиката ни даде шанс да продължим и като фен на героите и света, създаден от Нийл и Naughty Dog, не бих могъл да бъда по-готов да се потопя отново."

Действието в епизодите се развива 20 години след унищожаването на съвременната цивилизация. Закоравелият наемник Джоел (Педро Паскал) получава поръчка да изведе нелегално Ели (Бела Рамзи), 14-годишно момиче, от карантинната зона. Това, което започва като задача за Джоел, скоро се превръща в брутално и сърцераздирателно пътуване, тъй като и двамата трябва да прекосят САЩ и оцеляването им зависи един от друг.