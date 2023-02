Супермодел предлага свои голи снимки на Путин, ако сложи край на войната в Украйна

След като миналата година се снима без дрехи, за да повиши осведомеността за войната на Владимир Путин в Украйна, и бе написала на гърба си "М*йната ѝ на войната", супермоделът Каприс Буре сега заяви, че все още смята, че голотата може да изиграе роля за евентуалното прекратяване на конфликта.

"Предполагам, че мога да изпратя на Путин писмо, обещаващо няколко голи снимки, ако се оттегли от Украйна. Ако това спре войната, тогава бих го направила", каза 51-годишният модел на афтър партито за новия филм "The Lair", което събра знаменитости в "Maddox Tavern" в Мейфейър, съобщава "Daily Mail".

И въпреки че калифорнийката няма нищо против да причини инфаркт на диктатора, тя се чуди дали руският президент изобщо е жив.

"Чух слух, че е мъртъв. И аз се притеснявам за неговата смяна. Може новите да са още по-лоши", изказала се тя на купона.

Каприс също така се разговори за опита си с наркотиците. Навремето взела по погрешка, когато е била млада и неопитна, съобщи dir.bg. Приятелят ѝ сложил хапчета метаквалон, хипнотичен седатив в шише с аспирин и понеже тя имала болки и спазми по време на месечния си цикъл, изпила няколко. "След това отидох във фитнеса, спортувах и изведнъж всичко стана странно и паднах".

Тя отчита, че сега е на "добро място", след като спря и алкохола и живее здравословно. "Пиех, за да съм като другите. Тогава те всички употребяваха и наркотици", споделя тя. View this post on Instagram A post shared by Caprice Bourret Official (@capricebourret)

Има двама сина, съпруг, пие само по чаша и признава, че целия си живот е прекарала на диети. "Не вярвайте на модели, когато казват, че ядат бургери и си стоят така слаби, лъжа е", твърди Буре, която е убедена че сега светът е "още по-суетно и повърхностно" място.