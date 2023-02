Бионсе с най-много награди "Грами" в историята, Хари Стайлс с албум на годината

Певицата Бионсе стана най-награждаваният изпълнител в историята на наградите "Грами", но се размина с топ отличието за албум на годината. Призът в една от четирите водещи категории спечели британският певец Хари Стайлс, съобщават световните агенции.

Бионсе прибави четири "грамофончета" към колекцията си, с което наградите ѝ стават общо 32. Досегашният рекорд (31 отличия) принадлежеше на класическия британско-унгарски диригент Джордж Шолти (1912-1997), предаде БТА. Бионсе приема наградата за най-добър денс/електронен музикален албум за "Renaissance". СНИМКИ: РОЙТЕРС

Въпреки успеха си през годините, 41-годишната Бионсе никога не е печелила топ отличието за албум на годината, за което не успя да се пребори и сега. За наградата бяха номинирани албумът ѝ "Renaissance" заедно с "30" на Адел, "Voyage" на АББА, "Un Verano Sin Ti" на Бед Бъни, "Good Morning Gorgeous'' (Deluxe)" на Мери Джей Блайдж, "In These Silent Days" на Чарли, "Music of the Spheres" на "Колдплей", "Mr. Morale & the Big Steppers" на Кендрик Ламар, "Special" на Лизо и "Harry's House" на Хари Стайлс. Призът отиде при Стайлс, който не скри изненадата си. Хари Стайлс позира с наградите си за най-добър поп албум и албум на годината за "Harry's House".

Имащите право на глас за наградите "Грами" разпределиха отличията в четирите водещи категории между четирима различни изпълнители - Хари Стайлс, Лизо, Бони Райт и Самара Джой.

Американската певица Лизо надделя над фаворитки като Бионсе и Адел за приза за запис на годината. Наградата й беше присъдена за песента "About Damn Time". Lizzo приема наградата за запис на годината за "About Damn Time".

В категорията освен "About Damn Time" на Лизо бяха номинирани "Break My Soul" на Бионсе, "As It Was" на Хари Стайлс, "Woman" на Доджа Кет, "Easy On Me" на Адел, "Don't Shut Me Down" на АББА, "Good Morning Gorgeous" на Мери Джей Блайдж, "Bad Habit" на Стив Лейси, "The Heart Part 5" на Кендрик Ламар, и "You and Me On the Rock" на Чарли в сътрудничество с "Луциус".

Отличието е своеобразно възмездие за Лизо, която през 2020 г. се очакваше да бъде големият победител на наградите "Грами", превърнали се тогава в триумф за поп сензацията Били Айлиш.

Американската блус певица Бони Райт спечели приза за песен на годината за парчето "Just Like That". Бони Рейт с наградите си за "Just Like That" и "Made Up Mind".

За наградата, която се присъжда за авторство, се съревноваваха още създателите на "About Damn Time" на Лизо, "All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film)" на Тейлър Суифт, "As It Was" на Хари Стайлс, "Bad Habit" на Стив Лейси, "Break My Soul" на Бионсе, "Easy On Me" на Адел, "God Did" на диджей Калед, "The Heart Part 5" на Кендрик Ламар.

В четвъртата водеща категория за най-добър нов изпълнител беше отличена 23-годишната афроамериканска джаз певица Самара Джой, сравнявана с икони от ранга на Ела Фицджералд, Били Холидей, Сара Вон и Нина Симон. Самара Джой приема наградата за най-добър нов изпълнител.

Джой беше предпочетена за отличието пред Анита, Омар Аполо, ДОМи и Джей Ди Бек, Муни Лонг, Лато, "Монескин", Тоби Нигуе, Моли Тътъл и "Ует Лег".

Наградите "Грами" бяха раздадени за 65-и път на церемония в Лос Анджелис на 5 февруари. Водещ на шоуто за трети път година беше комикът Тревър Ноа.