Броени дни преди Празника на любовта Свети Валентин, GOES East забеляза облаци с форма на сърце над южния Атлантик, край бреговете на Уругвай и Бразилия.

Облаците с такава форма представляват център на атлантически циклон, информираха от Meteo Balkans. Подобни явления с толкова добра форма на сърце са рядкост. Although it isn't Valentines Day yet, GOES East noticed this heart-shaped cloud formation over the southern Atlantic this morning, off the coast of Uruguay and Brazil. Keep an eye out for our satellite-themed Valentine's Day cards, coming soon! ❤️😍🛰️ Публикувахте от NOAA Satellite and Information Service в Понеделник, 6 февруари 2023 г.