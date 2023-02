Риана се завръща на голямата сцена

Участието на Риана в шоуто между полувремената на „Супербоул“ в Аризона, 13 февруари, е голямото завръщане на звездата, съобщи BBC. Певицата не е правила турне и не е издавала албум от 2016 г.

В последните години Риана се фокусира върху модния си бранд. През изминалата година се роди и първото й дете.

Риана записа и нова песен като част от саундтрака на „Уаканда завинаги“. Парчето „Lift Me Up“ е номинирано за „Оскар“. And we got 3 more days 'til Super Bowl! ⚓️ pic.twitter.com/gBpsNznwUZ — Rihanna Gallery (@GalerieRihanna) February 9, 2023

Феновете на Риана се надяват, че участието на 34-годишната певица в шоуто на „Супербоул“ ще е знак за истинско музикално завръщане. Не е известно кои свои песни ще изпълни Риана. Специалните гости на шоуто между полувремената не разкриват нищо около участието си, за да има изненада за феновете. Сетът на певицата ще продължи 14 минути. Обикновено участниците изпълняват части от свои парчета, за да могат да покрият максимално музикалния си каталог от хитове.

Участниците в шоуто често канят специални гости, които да се появят с тях на сцената. „Колдпелй“ са излизали редом с Бионсе и Бруно Марс, а Кейти Пери е била домакин на гостуване на Миси Елиът и Лени Кравиц, предаде БТА.

Шоуто на „Супербоул“ е мястото на прословутото разголване на Джанет Джексън по време на съвместното й изпълнение с Джъстин Тимбърлейк. През миналата година около 100 млн. души са гледали шоуто с участието на Доктор Дре, Еминем, Снуп Дог, Мери Джей Блайдж и др.