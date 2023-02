Джо Пеши, една холивудска икона на 80

Джо Пеши завинаги ще остане холивудска икона, благодарение на незабравимите си изпълнения в "Разяреният бик" на Мартин Скорсезе, "Добри момчета" и "Казино". Той също така спечели сърцата на киноманите с участието си в "Сам вкъщи" и с екшън филмите "Смъртоносно оръжие". Да не говорим за "Моя братовчед Вини".

След като получи "Оскар" за ролята си на Томи Де Вито във филма "Добри момчета" (1990), цялата благодарствена реч на Джо Пеши се събра в няколко думи: "За мен е привилегия. Благодаря." Когато го попитаха защо не каза повече, той отвърна: "Наистина не мислех, че ще спечеля".

Речта му е втората най-кратка в историята - само шест думи и три секунди. Най-кратката е Алфред Хичкок, който просто каза "Благодаря", когато получи наградата си за цялостно творчество.

Джо Пеши, любим криминален тип от екрана, на 9 февруари празнува сериозен юбилей - навърши 80 години.

Пеши израства в семейство от работническата класа в Ню Джърси, но не след дълго започва да се занимава с шоубизнес. Пеши започва да се появява в пиеси, когато е само на 5 годинки в Ню Йорк. На 10 години Джо Пеши е дете звезда и играе в телевизионния сериал "Startime Kids".

В тийнейджърските си години Пеши е приятел с няколко певци, които ще се превърнат в някои от най-популярните певци в света, като Франки Вали и "The Four Seasons". Пеши също е музикант и певец, и записва първия си албум "Little Joe Sure Can Sing" през 1968 г., когато е на 25 години.

Известно време работи като бръснар, за да свързва двата края. През 1970 г. Пеши се завръща в театъра. Той е едната половина от дуото Пеши и Винсент, с Франк Винсент, когото също ще разпознаете от изявите му във филмите на Скорсезе - Пеши удря героя му в "Добри момчета".

Енергичният бърборко е известен с неприличния си език на екрана и извън него. На снимачната площадка на "Сам вкъщи" (1990) Крис Кълъмбъс поставя буркан за псувни, в който възрастните актьори да пускат монети, когато използват неприличен език. Смята се, че Пеши е напълнил буркана за един ден.

Пеши остана търсен, макар да се оттегли преди години от киното - неофициално се пенсионира със статута си на характерен актьор, който получи невероятен шанс да стане звезда. През 2019 г. се появи в "Ирландецът" на Скорсезе, а от 2000 г. насам Пеши се е снимал само в три филма: освен "Ирландецът", и в "Добрият пастир" от 2006 г., режисиран от Робърт де Ниро, и "Любовно ранчо" от 2010 г. (Той обаче изигра своя крадец Хари от "Сам вкъщи" в реклама на Google Assistant, както и преувеличена версия на образа в реклама на сникърси).

"Работим толкова добре заедно. Това е като вдишване и издишване. Толкова ни е лесно - храним се взаимно", казва той за партньорството си с Робърт Де Ниро. Именно Де Ниро му отваря широко портата за славата.

Джо Пеши прави първата си филмова роля на 32 години в независимия и полузабравен филм "The Death Collector" (1976). Години по-късно, след като го гледа в този филм, Робърт де Ниро казва на Мартин Скорсезе да му даде ролята на Джоуи в "Разяреният бик", което е и големия му пробив и тогава е на 36 години. Веднъж Пеши разказа как със Скорсезе са се скарали, защото той си е представял Томи в "Добри момчета" по-млад и е предложил на Пеши ролята на Пол Сорвино. Пеши отказал, режисьорът го напсувал, той напсувал него. След няколко дни съжалил и се обадил: "Марти, знам че можеш да ме направиш по-млад, моля те". И с лифтинг опънали лицето му и той изиграл култовата си роля.

И трите му номинирани за "Оскар" роли бяха във филми на Мартин Скорсезе.

Няма нищо срамно в уменията на Пеши като поддържащ актьор. Това е подчертано във филмовата поредица "Also Starring ... Joe Pesci", която се излъчва в "Metrograph" в Ню Йорк този месец и отбелязва работата на Пеши предимно чрез неговите второстепенни роли, съобщава "Гардиън".

Кутовата си сцена в "Добри момчета" - "Мислите ли, че съм смешен?", пише сам по заръка на Скорсезе.

Играе малка роля, но и в друг голям шедьовър - "Имало едно време в Америка" на Серджо Леоне.

Последвалата работа на Пеши в "Казино" беше, заедно с останалата част от филма, несправедливо отхвърлена като "имитация" на "Добри момчета". Вярно е, че неговият герой в "Казино", Ники Санторо, споделя избухливия нрав на Томи, въпреки че е по-малко буквален.

През 2003 Пеши става съсобственик на състезателен кон, също наречен Пеши.

През 2011 г. готиният актьор съди създателите на филма "Готи" за 3 милиона долара, тъй като според Пеши не са изпълнили обещанието си да го включат във филма. Още повече, че е напълнял за ролята с 14 кг. Така че получава пари от филм, в който не участва.

Чаровникът има три бивши съпруги и една бивша годеница. Най-известните му партньорки са актрисата и модел Клаудия Харо и Анджи Евърхарт. Пеши има една дъщеря от първия си брак, пише dir.

Той е все така активен в музикалната си кариера. Записа третия си албум "Pesci Still Singing" през 2019 г.