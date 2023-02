Само мъже са номинирани за най-добър артист на наградите БРИТ

Автори на музикални хитове се събират в Лондон в събота за британските награди за поп музика БРИТ, помрачени от изцяло мъжкия състав на номинираните за артист на годината на фона на въвеждането на полови неутрални категории, съобщи Ройтерс.

Първите награди за артист на годината и за международен артист на годината след премахването на отделните категории за мъже и жени бяха връчени през 2022 г. съответно на Адел и на Били Айлиш. Тази година за артист на годината са номинирани само мъже - Хари Стайлс,с Джордж Езра, рапърите Стормзи и Сентръл Сий, диджеят и продуцент Фред, предаде БТА.

На сайта на наградите БРИТ е публикувано изявление на организаторите, в което се посочва, че полово неутралните категории са въведени, за да може творците да се оценяват "единствено въз основа на качествата и популярността на работата им, а не заради това кои са или как предпочитат да се идентифицират". В изявлението се посочва също, че организаторите "споделят разочарованието", че сред номинираните няма жени. "Ключов фактор е, че за жалост има относително малко успешни продукции от жени през 2022 г. в сравнение с тези, създадени от мъже".

Измежду 71 кандидати, които отговарят на условията и са попаднали в дългия списък, едва 12 на сто били жени. Миналата година жени спечелиха в 10 от 15-те наградни категории. Организаторите посочват, че 42 на сто от тазгодишните номинации са жени или групи с участието на жени, сред които Бионсе, Тейлър Суифт и Лизо, които са сред петимата претенденти за приза за международен артист на годината.

Стайлс, който миналата седмица спечели "Грами" за албум на годината, води по номинации - в четири категории, заедно с инди рок дуета "Ует Лег". Те ще се конкурират със Стормзи, Фред и рокерите от "1975" за най-добър албум.

За песен на годината са номинирани "Merry

Christmas" на Ед Шийран и Елтън Джон, Луис Капалди с "Forget Me", "As It Was" на Хари Стайлс и отличената с "Грами" "Unholy" на Сам Смит и Ким Петрас.