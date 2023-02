Хари Стайлс е големият победител на британските музикални награди "Брит", връчени тази нощ в Лондон, предадоха световните агенции.

Певецът спечели отличието в общо четири категории - за албум на годината за "Harry's House", за полово неутралната категория изпълнител на годината, за песен на годината за "As It Was" и за най-добър поп/ар енд би изпълнител.

Така Хари Стайлс постигна победа в четирите категории, в които бе номиниран. При приемането на наградите той благодари и на бившите си колеги от бандата "Уайн Дайрекшън".

"Имам толкова добри спомени от наградите "Брит", така че благодаря ви, че ми връчихте още няколко от тях. Добре е да съм си у дома", пошегува се певецът, когато се качи на сцената, за да получи отличията. Той благодари на семейството си, че го е подкрепяло, обичало го е и е било търпеливо с него.

"И искам да благодаря на майка ми, която ме записа за участие в "Екс фактор" без да ми каже", каза още певецът и призна, че без майка си сега е нямало да бъде на сцената, за да приема наградите. По същата причина той благодари и на бившите си колеги от "Уан Дайрекшън".

На церемонията в Лондон британската инди поп група "Ует лег" спечели "Брит" в две категории - за британска група и за най-добър нов изпълнител. Чаровната Беки Хил получи отличието в категорията за най-добър денс изпълнител. А групата "1975" бе отличена в категорията за най-добра рок банда. Британският рапър Айч получи наградата в категорията за най-добър рап/хипхоп изпълнител.

Бионсе си тръгна с две награди "Брит" за най-добър международен изпълнител и за най-добро международно изпълнение за "Break My Soul". Ирландската банда "Фонтейнс Ди Си" получи наградата за най-добра международна група.

Момичешката банда "Фло" бе избрана за най-добър нов изпълнител, а Давид Гета за продуцент на годината, докато Кид Харпун стана композитор на годината.

Наградите "Брит" бяха връчени близо седмица след връчването на наградите "Грами". Церемонията се състоя в лондонската зала "О2 Арена" и водещ беше комикът Мо Гилиган.

Отличията бяха белязани от полемика, защото във водещата полово неутрална категория - тази за изпълнител на годината, номинираните бяха все мъже. Ето защо Хари Стайлс припомни на церемонията имената на всички жени, които също са заслужавали да бъдат номинирани.