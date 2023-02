Аштън Къчър искал да се самоубие, за да даде сърцето си на болния си брат. Актьорът има брат близнак, който преминава през трансплантация на сърцето, когато двамата са още малки.

Тъй като дълго време чакат да се намери донор, Аштън дори споделя на баща си, че ще се самоубие, за да може брат му Майкъл да получи неговото сърце. За щастие, по това време се открива донор, а Аштън тръгва на психолог.

Къчър е едно от многото познати звездни имена в Холивуд. Негов специалитет са комедиите и ситкомите. Сред най-известните му роли са тези в сериалите "Двама мъже и половина" и сериала "Шеметни години", пише Дир.бг.

Докато е в гимназията, заедно с братовчед си влизат с взлом в училището, за да откраднат пари. Осъждат го на 3 години пробация и 180 часа общественополезен труд, което според него го връща в правия път. През 1996 г. се записва в университет, за да учи биохимично инженерство, като за главната причина е желанието да помогне на брат си със здравословните му проблеми. (Майкъл е споделял, че в един момент е изпитвал ревност към Аштън заради вниманието, което той получава. Сега Майкъл е защитник на хората с увреждания).

По това време участва в конкурс за модели и печели първо място. Наградата е пътуване до Ню Йорк, където в последствие Къчър решава да започне актьорска кариера. Първата му, и впоследствие една от най-разпознаваемите му роли в американската телевизия, е тази на Майкъл Келсо в "Шеметни години" от 1998 г. до 2006 г. В този период снима няколко комедии, сред които: "Пич, къде ми е колата?" (2000 г.), "Бракувани" (2003 г.) и "Познай кой" (2005 г.). През 2004 г. изиграва главната роля в драмата "Ефектът на пеперудата". Въпреки че получава негативни мнения от критици, жъне успех в бокс офиса. През 2011 г. се включва в култовия ситком "Двама мъже и половина" на мястото на Чарли Шийн.

Освен с актьорско майсторство Аштън се занимава и с друга страна на шоубизнеса - воденето на предавания. Най-разпознаваемото е "Punk"d", което представлява погаждане на номера на известни личности, докато се снима със скрита камера. Други негови проекти са "Beauty and the Geek", "Adventures in Hollyhood", "The Real Wedding Crashers" и геймърското шоу "Opportunity Knocks". Много често хората около него казват, че държи много дини под една мишница, но Аштън обича да пробва от всичко.

От 2016 г. до 2020 г. участва в сериала на Нетфликс - "Ранчото", а от тази година участва в новия ситком "That '90s Show", който е продължение на "Шеметни години".

Аштън Къчър се занимава и с информационни технологии. През годините е работил за фирми като "Lenovo" и създава свое мобилно приложение - "A Plus", което вече е достъпно за операционните системи "Android", "iPhone", "BlackBerry". През 2009 г. заедно с бившата си съпруга Деми Мур създават международна организация срещу сексуалното насилие и експлоатация на деца, както и срещу детската порнография.

През 2001 г. приятелката на Къчър - Ашли Елерин е убита. Заподозрян в убийството ѝ, всъщност неговите показания помагат много на полицията, за да открият истинския извършител, който е осъден на смърт през 2021 г.

Актьорът сключва първия си брак през 2005 г. с актрисата Деми Мур, която е с 15 години по-възрастна от него. Това първоначално изненадва хората, заради тогавашното схващане, че по-възрастна жена няма какво да предложи на по-млад мъж. Това е втори брак за актрисата, от който има три дъщери. С първия си съпруг Брус Уилис поддържат добри отношения и отглеждането на децата е основен приоритет за тях. Аштън също неимоверно се превръща в бащина фигура, но младият актьор изобщо няма против това. В цялата семейна динамика никога не е имало напрежение, включително между Уилис и Къчър.

На 42 години Деми Мур губи четвъртото си дете в шестия месец на бременността. Това се отразява тежко както на нея, така и на Къчър, но продължават да опитват чрез инвитро процедури още дълго време. В този период актрисата неглижира трите си дъщери и дори съпруга с опитите да се сдобие с още едно дете.

"Тя искаше да има още едно бебе и така и не се получи. Фокусираше се само върху това и ние си помислихме: "О, значи не сме достатъчни", споделят дъщерите ѝ в предаването "Red Table Talk".

През 2011 г. Аштън и Деми се разделят поради големи различия и се развеждат през 2013 г. Въпреки това те запазват добри отношения, а дъщерите на Мур поддържат връзка с актьора.

През 2015 г. Къчър отново минава под венчилото, но този път с актрисата Мила Кунис. Още след годежа им през 2014 г. им се ражда дъщеря, а две години по-късно и син.

Няколко години по-късно Деми Мур издава своята биографична книга "Inside Out", в която разкрива подробности от личния си живот, както с Брус Уилис, така и с Аштън Къчър. В нея казва, че реалната причина да се разделят била изневяра от страната на младия актьор, а неведнъж той искал от нея да правят тройки с други жени, което размива границите на приемливото и неприемливото.

Медийното внимание отново се фокусира върху Аштън, особено върху децата му, което го ядосва, както и споделената много лична информация. През 2020 г. обаче той споделя, че всичко е наред между него и бившата му съпруга и няма никаква злост между тях. Деми Мур и Мила Кунис дори участват заедно в реклама, шегувайки се колко общо имат помежду си, което показва, че отношенията между двете актриси също са добри.

Аштън Къчър е от всестранните личности, които карат разнообразните проекти в различни сфери да изглеждат лесно изпълними и ненатоварващи. Буйното момче се превръща в отговорен съпруг и баща, който продължава да радва публиката си с добрата си игра и чувство за хумор и е готов да посрещне всички останали възможности, които животът има да му предложи.