Италианската готик метъл група Lacuna Coil идва на рок фест у нас (Видео)

Италианската готик метъл група Lacuna Coil идва за Midalidare Rock, съобщават от екипа на събитието. По думите им музикантите изпълнят обещанието си от миналата година и идват за третото издание на фестивала. Отличените с наградата Best Live Act (2018) на Metal Hammer Golden Gods Awards италианци не дойдоха миналата година.

"Lacuna Coil за група с множество фенове в България и сме сигурни, че чакането ще си заслужава. Те се включват на 1 юли, вторият ден на фестивала. Съвсем скоро ще обявим и хедлайнера за този ден", разказват от организаторите.

Основната вокалистка на групата Кристина Скабиа е била специален гост в песни на артисти от ранга на Megadeth, Apocalyptica, Alter Bridge, Таря Турунен.

Групата Lacuna Coil е създадена през 1994 година в Милано, Италия, и според критиката се отличава със своя готик стил и мелодичен женски вокал.

Групата е продала над два милиона копия от деветте си студийни албума в целия свят. Актуалният албум Black Anima (2019) излезе година след издаването на първата им книга Nothing Stands in Our Way (2018). "Изключително сме заети. Имахме много концерти между албумите Delirium и Black Anima, издадохме книга и достигнахме до празнуването на 20-годишния юбилей от излизането на дебюта ни. Направихме голяма промяна във визията ни, както и шоуто ни се качи на ново, по-високо ниво", казва Кристина Скабиа.

Както писа БТА, Midalidare Rock In The Wine Valley ще продължи от 30 юни (петък) до 2 юли (неделя) 2023 г.