Актрисата Джоди Комър взе награда за най-добра актриса на театралните награди в Лондон

Джоди Комър, звезда от сериала "Убивайки Ийв", получи приза за най-добро актьорско изпълнение на театралните награди на публиката в Лондон, съобщи АП.

Жените доминираха сред наградените. През тази година категориите са полово неутрални.

Комър спечели наградата за своята роля на адвокат по дело за сексуално насилие в моноспектакъла "Prima Facie". Спектакълът ще бъде представен на Бродуей през април. Автор на драмата е Сузи Милър, която спечели награда за най-добра пиеса.

На церемонията в неделя Гуинет Кийуърт спечели награда за най-добро поддържащо изпълнение в пиеса за ролята си на Скаут в "Да убиеш присмехулник".

За най-добра нова версия бе награден спектакълът "Петел" ("Cock") на Майк Бартлет. За най-добро поддържащо изпълнение в мюзикъл беше отличена Кортни Боуман за "Професия блондинка: мюзикълът".

За най-добър нов мюзикъл бе награден "Бони и Клайд". Победител на вечерта стана "Моят съсед Тоторо", адаптация на класическата анимация на студио "Гибли". Представлението спечели пет награди, включително за най-добър режисьор на Фейлъм Макдърмът, пише БТА.