"Каролина Ерера" показа пищност и кралска драма на Нюйоркската седмица на модата

Модна къща "Каролина Ерера", която е синоним на елегантност и класа, показа на Нюйоркската седмица на модата есен/зима драматизъм, романтиката и величие, предаде Асошиейтед прес и БТА.

Дефилето в балната зала на х-л "Плаза" започна на фона на песента "I Say a Little Prayer for You'' и продължи, озвучавано от поредица романтични хитове. Първата рокля беше мини, структурирана в черно и бяло, без презрамки. Внушението беше царствено и семпло.

Дебютната колекция на творческият директор Уес Гордън е вдъхновена от темите за елегантност и разкош. Естетика на "Каролина Ерера" беше демонстрирана в жълта рокля от тюл с пола на етажи, черно-бяла рокля от тюл на етажи, като част от тюла покриваше лицето на модела, придавайки загадъчност. Някои модели са вдъхновени от императрица Елизабет Австрийска, която неотдавна беше пресъздадена във филма "Корсаж". Един от моделите носеше огърлица от перли с черна копринена рокля с копчета и златна бродерия. Друга рокля сякаш беше на Пепеляшка с квадратно деколте от лилав сатен с проблясък от черен тюл и подходящи лилави обувки.

"Исках да разработя емоционални модели от материи, които предизвикват желание да ги докоснеш, да предизвикам фабриките, с които работим, да създадат нещо необикновено", каза Гордън.

Създателката на марката Каролина Ерера гледа ревюто от първия ред, както и главната редакторка на сп. "Вог" Анна Уинтур.

Гордън представи множество визии, които варираха от бродирани розови минирокли до огромни рокли с контрастни цветове и широки колани. В колекцията има също рокли с флорални и раирани щампи.

Яркостта на цветовете наистина беше необходима, за да се върне радостта в света, каза Гордън.

Неотдавна марката обеща, че до следващата седмица ще изравни всички дарения, предоставени на Червения кръст чрез програмата "Сърце за надежда", за да подпомогне пострадалите от земетресението, което наскоро опустоши Турция и Сирия.