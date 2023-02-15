Мирослав Иванов от "Обичайните заподозрени" се ожени

Мирослав Иванов с жена си КАДЪР: Инстаграм/guitarmiro Мирослав Иванов от "Обичайните заподозрени" е сключил брак. Това стана ясно от публикация в личния му инстаграм профил. Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Miroslav Ivanov (@guitarmiro) Затвори Четете още Дичо и Стефан Вълдобрев ще пеят на фестивал в София за световното първенство по футбол Алекс Сърчаджиева е писателка, а Стефан Вълдобрев - готвач, в нова постановка Стефан Вълдобрев и “Обичайните заподозрени” с последен концерт за лятото в София