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Мирослав Иванов от "Обичайните заподозрени" се ожени

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Мирослав Иванов с жена си КАДЪР: Инстаграм/guitarmiro

Мирослав Иванов от "Обичайните заподозрени" е сключил брак. Това стана ясно от публикация в личния му инстаграм профил. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Мирослав Иванов с жена си КАДЪР: Инстаграм/guitarmiro

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