Шакира в клип на Свети Валентин: Може да убия бившия си (Видео)

Колумбийската певица Шакира отново "атакува" бившия си приятел Жерар Пике с послание в социалните мрежи. Тя сподели видео, в което си припява "Може да убия бившия си" (I could kill my ex). Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Shakira (@shakira)

Във видеото, публикувано в социалните мрежи ТикТок и Инстаграм, Шакира е на токчета и държи парцал. Тя "почиства" пода, докато си припява песента.

Припомняме, че певицата и футболистът, които имат две деца, се разделиха през лятото на 2022 г. След раздялата Шакира често напада бившия си любим в социалните мрежи.

Песента й Music Sessions #53 бе връхната точка на спора между двамата. В нея тя напада не само бившия си, но и новата му приятелка - Клара.