Хуан Фелипе Ерера спечели медала "Фрост" за поезия в САЩ

Поетът Хуан Фелипе Ерера е тазгодишният лауреат на медала "Фрост" за цялостен принос и постижения в областта на поезията в САЩ, съобщи Асошиейтед прес.

Бившият поет лауреат на САЩ за периода 2015-2017 г. (официален консултант по поезията в Библиотеката на Конгреса на САЩ - бел.ред) бе отличен от журито за неговия "поетичен глас, който едновременно е дълбоко вкоренен и изцяло оригинален".

Стихотворенията му се движат като него - през природата, през общностите на цветнокожите представители на работническата класа, през политическите протести, макар че би било по-точно да се каже, че той се движи с тях, защото въпреки, че е любопитен наблюдател, Ерера никога не е само зрител, се посочва в аргументите на управляващия орган на Поетическото дружество на САЩ, което връчва отличието.

Ерера, който е на 74 години, е известен със стихосбирките "Half the World in Light" и "187 Reasons Mexicanos Can't Cross the Border", предаде БТА.