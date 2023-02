Стинг ще получи най-високата награда на Британската академия на композиторите и текстописците

Стинг ще получи почетно членство от Британската академия на композиторите и текстописците "Айвър Новело" - най-голямото признание от авторската организация, предаде Ройтерс.

Отличието се присъжда на творци, "които са променили и предефинирали изкуството и майсторството на създаване на музика".

Стинг, който е спечелил четири награди "Айвър Новело", които се присъждат, ще стане 23-ият почетен член на академията. Сред почетните членове са Елтън Джон, Пол Маккартни, Кейт Буш, Андрю Лойд Уебър. Миналата година отличието беше присъдено на Питър Гейбриъл, съобщи БТА.

"От всички награди в света на музиката, "Айвър Новело" за мен са най-престижните. Писането на песни е труден занаят и Академията "Айвър Новело" е неговата гилдия", каза 71-годишният Стинг в изявление. "За мен е удоволствие и чест да ми бъде предложено това почетно членство, с което ще се присъединя и ще бъде признат от тази изключителна група автори на песни, и към всички, които са преминали по този път преди нас", добави той.

Стинг има над 100 милиона продадени албуми от времето, когато става известен с рокгрупата "Полис" и като солов изпълнител. Сред най-големите му хитове е "Every Breath You Take".

Той ще бъде почетен на церемонията по връчването на наградите на 18 май.

По този повод новият спонсор на наградите "Амазон мюзик" пусна демо версия на песента на Стинг "If It's Love" от албума му "The Bridge", която беше издадена през 2021 г.

Наградите "Айвър Новело" са наречени на името на уелския композитор и актьор. Те са връчени за първи път през 1956 г. Тазгодишните номинирани ще бъдат обявени през април.