Софи Лойд ли е причината за слуховете за раздялата на Меган Фокс и Машин Гън Кели?

Софи Лойд, супер сексапилната китаристка от групата на Машин Гън Кели ли е причина приятелката му Меган Фокс да спре да му говори и да намекне, че са разделени, чуди се презокеанската преса. Меган Фокс и годеникът бяха заедно в София.

Повод да заговорят за нея стана коментар на фен. Той констатира под последния пост на Меган, в който тя говори за нечестност и невярност с цитат от песен на Бионсе, преди да изтрие Инстаграм-а си, че Кели: "Може да го е направил със Софи". Актрисата отвърна: "Може аз да съм го направила със Софи", за да излезе от положение.

Два дни по-късно Кели и Фокс са били забелязани да излизат от офис на брачен консултант, където са стоели доста време, тя е била разплакана и всеки си е тръгнал със своята кола в различна посока. View this post on Instagram A post shared by Sophie Lloyd (@sophieguitar_)

Каквото и да се е случило, много е вероятно да се е случило на Супербол, тъй като преди това Меган и Машин се появиха влюбени и щастливи на няколко звездни партита. Историята засега остава зад кулисите на спортното събитие. Мениджърите на въпросната Софи побързаха да я оправдаят.

"Софи Лойд е професионален, добър музикант, който беше ненужно въвлечен в жълти истории от медиите въз основа на неоснователни обвинения, отправени от социалните мрежи", се казва в изявление на нейния мениджърски екип.

"Всяко предположение, че тя някога е действала по непрофесионален начин, е невярно. Неуважително е към нея като жена артист и е лоша журналистика да се коментира нещо друго", продължават в изявлението.

Меган Фокс е свалила годежния си пръстен, но запознати казват, че тя няма да се откаже лесно от връзката си, пише dir.bg.