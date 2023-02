Стилисти и фризьори се грижат за бебето на Риана по време на фотосесия (Снимки)

Преди дни певицата обяви, че отново е бременна

Риана, която само преди няколко дни обяви, че очаква второто си дете, застана на корицата на британския "Vogue" заедно с малкия си син и половинката си Ейсап Роки. Оказа се, че по време на фотосесията за външния вид на 9-месечното бебе са се погрижили няколко фризьори и стилисти. Това са първите официални снимки на наследника на двойката.

И тримата са облечени в черно, като Роки носи кожена жилетка и панталони, Риана е с дълга черна рокля с висока цепка, а детенцето е с черни къси панталонки. 🥰 @BritishVogue march 2023 issue pic.twitter.com/XV79VRhvoE — Rihanna (@rihanna) February 15, 2023