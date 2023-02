Певицата Сиза запазва челната си позиция в класацията на "Билборд" за албуми

Певицата Сиза е начело в класацията на "Билборд" за албуми за девета непоследователна седмица, съобщи сайтът на изданието.

Изпълнителката запазва първенството с албума "SOS", от който за периода на отчитане са продадени 93 000 еквивалентни единици.

Сиза става първата певица от близо седем години с подобно постижение. Последната изпълнителка, прекарала минимум девет седмици на върха в класацията, е Адел с албума "25". Британската певица отбеляза 10 непоследователни седмици на първо място в периода между 12 декември 2015 г. и 12 март 2016 г.

Второ място в албумния чарт заема рок групата "Парамор" с "This Is Why" с 64 000 продадени еквивалентни единици. Това е най-високо класираният алтернативен албум от осем месеца след "Unlimited Love" на "Ред хот чили пепърс", който през април миналата година дебютира на първа позиция в класацията Билборд 200.

След зрелищното представяне на певицата Риана в шоуто между полувремената на Супербоул, албумът й "Anti" се завърна в Топ 10 за първи път от 2016 г.

На трето място в класацията е Тейлър Суифт с 60 000 продадени еквивалентни единици от албума

"Midnights", с който миналата седмица певицата заемаше втората позиция.

Четвъртата позиция в чарта остава непроменена спрямо предходната седмица и се заема от кънтри певеца Морган Уолън с 44 000 продадени еквивалентни единици от албума "Dangerous: The Double Album". С общо 107 непоследователни седмици в Топ 10 тавата заема третото място сред албумите, задържалите се най-дълго в челната десетка на класацията Билборд 200.

Челната петица се допълва от Бед Бъни с близо 44 000 продадени единици от албума "Un Verano Sin Ti", предаде БТА.

В Топ 10 на класацията за албуми Билборд 200 намират място още Метро Бумин с "Heroes & Villains", Дрейк и 21 Савидж "Her Loss", Риана с "Anti", Хари Стайлс с "Harry's House" и "Тумороу Екс Тугедър" с "The Name Chapter: Temptation".