Сър Том Джонс ще пее в зала 1 на НДК

Уелската легенда сър Том Джонс отново пристига у нас за концерт на 19 юни в зала 1 на НДК. Гостуването е част от световното му турне Аges and Stages.

Кариерата на прочутия певец продължава повече от шест десетилетия, през които е продал над 100 милиона плочи. Неостаряващи са световните му хитове Sex Bomb, Delilah, Mama Told Me Not to Come, Green, Green Grass of Home, които ще звучат на живо и пред българската публика.

През годините получава редица отличия и признания, включително рицарско звание “сър” от кралица Елизабет II през 2006 г. Носител е на множество награди BRIT, Silver Clef, Music Industry Trusts и Hitmaker от Залата на славата на авторите на песни в САЩ. А албумът Surrounded By Time от 2021 г. го направи най-възрастния певец, заемащ първо място в класацията на Обединеното кралство за албум с нов материал, изпреварвайки Боб Дилън.