Всички са луди по гигантските червени ботуши - новата модна сензация

Големите червени ботуши завладяха интернет пространството със странния си, изваден като от анимационен филм дизайн и големината си, а дори бяха забелязани и на Седмицата на модата в Ню Йорк. Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Ryan Mc Cornor (@big_red_boots_mschf)

Създадени от MSCHF – нюйоркски арт колектив, ботушите бяха разпродадени само за няколко минути след официалното си пускане на онлайн пазара на 16 февруари. Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от MSCHF (@mschf)

MSCHF, което се произнася mischief, загатва че вдъхновението за ботушите е дошло от анимационното филмче „Дора изследователката“, и по-точно приятеля на Дора Бутс. Y’all need a BIG red nose to match them FAT ass shoes. Big boot ass. Monkey see monkey do ass shoe. Boots from Dora lookin ass 🤣😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/F5SasVEFZX — Naeestorm🌪☔️ (@__IAMNAEE) February 17, 2023

Феновете на новият моден тренд обаче не мислят точно така. Те смятат, че ботушите поразително много наподобяват обувките на аниме героя Астробой, създаден от Осаму Тедзука през 1951 година. Big Red Boots looks like Astro Boy..😆 https://t.co/CPxss9FJX9 pic.twitter.com/zKg0GfqHzw — Ebonee Saunders (@EboneeSaunders) February 15, 2023

Много известни личности и инфлуенсъри се припознаха в необичайните ботуши и започнаха да ги носят. Един чифт големи червени ботуши струва 350$.

А хаштагът #bigredboots завладя и „ТикТок“ и достигна завидните 27 милиона гледания. The Big Red Boots is currently Trending World Wide : #RichTheKid #EmilyB #Lilwayne & #FivioForeign popped out with the popular #MSCHF boots!



Follow me on #INSTAGRAMhttps://t.co/IPARIi2H0d#RedBoots #BigRedBoots #TheBigRedBoots #Boots #Red #Trending #Takeoff #ebeking pic.twitter.com/dSPNVzQLgT — Ebenezery Wilson (@ebe_king19) February 12, 2023

Ботушите са с гумена обвивка от термополиуретан (TPU) и подметка от микропореста гума пяна, материал идентичен с този, от който са направени Crocs. СНИМКА: Pixabay

Излиза така, че ботушите не са само финансова инвестиция, но и отнемат време. Оказва се, че заради гумения материал, от който са изработени, свалянето на ботушите е трудно. Някои потребители споделят, че са им били нужни цели 20 минути, за да ги свалят. MAN CANT TAKE OFF HIS BIG RED BOOTS BY MSCHF #WeViralTv #Mschf #WeViralFashion #Shorts

•@neechfalconesba pic.twitter.com/L0NUYHwwfU — WeViralTv (@WeViralTv) February 9, 2023

Но за създателите им всичко това е заради изкуството.

"Големите червени ботуши са реализация на особен вид карикатурна абстракция на обувка", казва съоснователят на MSCHF Даниел Грийнбърг в интервю за Highsnobiety.

Но марката MSCHF не пристъпва тепърва в света на необичайните обувки. През 2019 г. създават „Обувките на Исус“ (Jesus Shoes). Tова буквално са маратонки Nike със светена вода от река Йордан в подметката. За да можете буквално да ходите по вода на цена от 1425$.

А в партньорство с Lil Nas X пускат дори "Обувки на Сатаната" ( Satan Shoes), които пък са модифицирани Nike Air Max 97 с капка кръв в подметката. This is funny af because I don’t think Nike sued MSCHF over they Jesus shoes lmao https://t.co/dVNya8cJAP pic.twitter.com/c0MWXASOB4 — Hoss Delgado (@RollxTidexTee) March 29, 2021

Кой изобщо носи скандалните ботуши?

Огромните ботуши наистина се превърнаха в световна сензация, много известни личности се похвалиха с чифт от необичайните обувки. Сет Ролинс от Световната федерация по кеч носи чифт, докато сваля противник на ринга, пише Today. What would you do if you got hit in the face with Big Red Boots? 😂😂😂 pic.twitter.com/u9yN2lEbPT — Sole Retriever (@SoleRetriever) February 14, 2023

Певицата Джанел Монае също се похвали със своите големи ботуши. What would you do if you got hit in the face with Big Red Boots? 😂😂😂 pic.twitter.com/u9yN2lEbPT — Sole Retriever (@SoleRetriever) February 14, 2023

Diplo също показа червените си ботуши на мача на New York Knicks на 13 февруари.