"Guns N' Roses" с грандиозно шоу в Букурещ на 16 юли

Добра новина за меломаните и почитателите им - "Guns N' Roses" ще изнесат концерт в Букурещ на 16 юли, съобщава "Медиафакс".

Събитието ще се проведе на стадион "Арена Национала" и ще е част от световното турне на хард рок групата. То ще започне на 5 юни в Тел Авив и ще завърши във Ванкувър на 16 октомври.

Билетите ще бъдат достъпни за широката публика от 10 часа в петък (24 февруари), съобщават организаторите.

За първи път от много време насам на една сцена заедно ще излязат Аксел Роуз, Слаш и Дъф Маккагън.

Досега "Guns N' Roses" са продали над 100 милиона албума по целия свят, от които 45 милиона в САЩ. Наскоро клипът към песента "November Rain" надхвърли 2 милиарда гледания, превръщайки се в един от най-гледаните рок видеоклипове на всички времена, съобщи dir.