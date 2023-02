Пинк оглавява британската класация за албуми

Певицата Пинк е начело на британската класация за албуми с "Trustfall", съобщи на сайта си официалната компания, която следи продажбите и съставя чартовете.

За четвърти път нейна продукция застава на върха в чарта. Пинк беше начело на подреждането и с "Funhouse" (2008), "Beautiful Trauma" (2017) и "Hurts 2B Human" (2019). Родената в Пенсилвания изпълнителка издаде "Trustfall" на 17 февруари, като това е деветият й студиен албум.

Втора в чарта е ирландската рок банда "Инхейлър", която дебютира тази седмица в подреждането с албума "Cuts & Bruises". Това е втората им студийна продукция. Първият албум на "Инхейлър", от която е част и синът на фронтмена на Ю Ту Боно - Илайджа Хюсън, се появи през 2021 г. и бе озаглавен "Won't Always Be Like This". Той застана на върха на британската класация.

На трето място в подреждането са рокерите "Доус дам кроус" с тавата си "Inhale/Exhal".

На четвърта позиция е Уикенд с албума "The Highlights". Продукцията е компилация от най-големите хитове на певеца като "Blinding Lights" и "Die for You". На пето място се нарежда в чарта Хари Стайлс с "Harry’s House".

В британската класация за сингли начело е Майли Сайърс с парчето си "Flowers", като изпълнителката остава на върха за шеста поредна седмица. Тя е следвана от Пинк Пентърес с "Boy's a Liar". Третата позиция заема певицата Сиза с "Kill Bill".