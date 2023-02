Певицата Адел се сгоди за Рич Пол

Адел и Рич Пол са сгодени, пише "Daily Mail".

Твърди се, че 34-годишната певица и нейният любим, спортен агент по професия, планират лятна сватба, две години след като публично разкриха връзката си.

Щастливата новина беше оповестена от онлайн клюкарския сайт "Deux Moi", който каза, че твърденията идват от "много надежден източник".

Те се подсилват и от факта, че Адел носеше огромен диамантен пръстен на безименния си пръст на последния си концерт в Лас Вегас през уикенда. Според източници тя го носи от миналата година на наградите BRIT през 2022 г. Но дори да се приеме факта, че е била сгодена от 12 месеца, все пак за сватба до момента не ставаше дума. Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от 🪐 (@adelerichpaul)

Адел и Рич се появиха заедно в публичното пространство за последно на "Супербол". Звездата беше видяна да казва: "Тя ще се оправи, ще изпуши малко трева и ще се оправи", визирайки изпълнението на Риана на полувремето, преди да разбере, че певицата е бременна и това се превърна в мем.

Двамата изглеждаха влюбени както винаги, и докато позираха за снимки на наградите "Грами", пише Дир.бг.

По принцип Адел ревниво пази личния си живот, но относно Рич с охота разказва за любовта им. През декември по време на един от концертите си във Вегас му изпя за рождения ден "Someone like you".

Адел изрече от сцената: "И аз го обичам повече от самия живот, така че можем ли да му честитим рождения ден? Името му е Рич!". Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от 🪐 (@adelerichpaul)

Тя отново спомена Рич от сцената, когато се пошегува, че той е "бесен", след като фен се опита да й даде телефонния си номер по време на концерт.