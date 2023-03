Казино игри - Топ 5 онлайн казина с бонус при регистрация

С развитието на новите технологии стана възможно да пренесете казината в домовете си и да се насладите на любими казино игри онлайн. В тази статия ще ви разкажем за най-популярните видове игри и техните характеристики, софтуерните доставчици, които предлагат най-добрите продукти и възможностите за мобилна игра. Разбира се, няма да пропуснем да споменем и най-често срещаните бонуси и промоции, предлагани от онлайн казината и поддържаните методи за депозиране и теглене от игралните сайтове.

bet365 – Ежедневни бонус оферти Winbet – Игри с джакпоти Betano – Мобилно приложение Palms Bet – Слотове с разнообразна тематика Bwin – Топ Live казино игри Sesame - Персонални бонуси

*Промоционалните оферти от всеки от горните сайтове имат свои собствени правила и условия, които се прилагат. Препоръчваме да се запознаете с тях, преди да се регистрирате. По този начин ще си гарантирате спокойна игра.

Онлайн казино игри - Често срещани промоции

Когато играете онлайн казино игри в сайтовете за залози с лиценз в България можете да се възползвате от най-различни промоции – начални бонуси, промо оферти за лоялни клиенти, бонуси за активни клиенти под формата на бонус суми или безплатни завъртания, кешбек бонуси и т.н. Преди да приемете дадена оферта обаче винаги трябва да обръщате внимание на условията за разиграване. В тези условия обикновено е описано всичко подробно – на кои игри може да се превърта конкретният бонус, колко пъти трябва да бъде развъртяна общата сума на бонуса и депозита, с какъв процент допринасят към разиграването различните казино игри. В следващите редове ще ви разясним какво представляват някои от най-разпространените видове бонуси за ротативки, игри на маса и казино на живо.

Казино игри - Турнири

В онлайн казината може да участвате в слот турнири предлагащи наградни фондове. В повечето сайтове е налична отделна секция „Турнири“, в която са събрани всички активни надпревари. Един от най-популярните турнири, който може да срещнете в лицензираните казина е “Drops & Wins” на Pragmatic Play. Целта е да съберете колкото се може повече точки докато играете Pragmatic ротативки с реални пари, за да се изкачите нагоре в класацията.

Още един интересен турнир, в който можете да вземете участие като играете казино онлайн игри при лицензирания оператор Betano е “Playson Non Stop Drop”. Докато се наслаждавате на избрани ротативки от софтуерния доставчик Playson на минимален залог от 0,40 лв., може да грабнете някоя от паричните награди. Турнирът се провежда на месечни и седмични фази. В някои от онлайн казината може да срещнете и редица турнири, организирани от разработчика Amusnet Interactive като например „Турнир: слот игра на седмицата“, „Топ Amusnet Турнир за 75 000 лв.“ и др.

Персонални бонуси / VIP програми

Ако обичате да се забавлявате с най-различни игри казино и сте доста активни в даден сайт, е възможно да ви дадат персонален бонус. Такива оферти се получават в зависимост от активността на играча на седмична, месечна или дори дневна база. Тоест, колкото повече играете, толкова по-голям е шансът да получите такава оферта. По принцип в условията на този тип промоции, които са публикувани в сайта не е упомената точна сума, защото се изготвя индивидуална оферта за всеки клиент и се изпраща покана по имейл или смс. Условията за разиграване на персоналните бонуси също могат да варират и се посочват в конкретните оферти.

Любителите на вълнуващата игра на казино ще останат приятно изненадани и от VIP програмите, които онлайн казината предлагат. Те са предназначени за най-лоялните клиенти и могат да имат донесат допълнителни бонуси и награди. Нека дадем за пример Лоялната програма на Palms Bet, в която трупате точки и печелите награди. Всеки заложен лев ви носи различен брой точки. Програмата е разделена на 6 нива. Натрупаните точки играчите могат да обменят за ваучери от определен тип – бонус сума или безплатни игри.

Слот джакпоти

Към някои онлайн игри казино са свързани огромни джакпоти, за които може да участвате с всяко завъртане с реални пари. Един от най-известните слот джакпоти в българските казина е Jackpot Cards на Amusnet Interactive. Този джакпот е с 4 прогресивни нива, отговарящи на боите от картите спатия, каро, купа и пика. Когато се задейства бонус играта, играчът само трябва да отвори три карти от една боя, за да спечели нивото, което отговаря на нея. Още един джакпот от Amusnet Interactive, който ви дава шанс да играете за 4 прогресивни нива е Egypt Quest. Ще го срещнете в онлайн казината с лиценз Winbet, Palms Bet и Betano. Там ще намерите и казино игри от CT Interactive, свързани към джакпота Hot Luck термометъра.

Друг още по-иновативен джакпот, който се предлага в лицензираните казина е Bell Link на EGT Digital. При него първите две нива са фиксирани, а останалите две – прогресивни. Още един подобен джакпот на EGT Digital с две непрогресивни и две прогресивни нива е High Cash. Ако търсите някой по-нов джакпот, за който не сте пробвали да играете досега, може да се спрете и на Clover Chance, също от EGT Digital. Тук всичките 4 нива Mini, Minor, Major и Grand са прогресивни.

Бинго джакпоти

Тези от вас, които предпочитат лотарийните игри пред слотовете, също могат да участват за джакпот. В някои случаи играта бинго предлага джакпот, който достига доста големи стойности. Например, в сайта на Palms Bet може да играете увлекателната казино игра Bingo Best от CT Interactive и да спечелите джакпота, който в момента е над 17 000 лв. Джакпот се печели от всички залози само на първия спечелил Бинго талон. Подробности за правилата може да прочетете в официалния сайт. Всички останали печалби в тази игра се изплащат според таблицата с печалбите за съответния залог. Bingo Best винаги се играе с 4 талона като всеки от тях съдържа 15 неповтарящи се числа от 1 до 90. Ако искате да се включите в надпреварата за бинго джакпота, просто влезте в профила си в Палмс Бет, посетете секция Казино, раздел Бинго и направете залог.

Онлайн казино игри според

Казино игри онлайн - Топ 5

В българските казина е налично голямо разнообразие от казино игри онлайн. Любими на повечето играчи определено са ротативките. Те са с различен брой линии, тематика, волатилност, бонус рундове, така че всеки може да намери нещо и по свой вкус. Залагащите могат да изпробват и доста версии на играта покер. Предлагат се както RNG варианти, така и маси с крупиета на живо.

Друг любим на мнозинството залагащи тип игра е рулетката. Тя също се среща в различни разновидности и с лимити, подходящи за всеки джоб. Други популярни игри на казино, които ще срещнете в българските сайтове са блекджекът и бакарата. Играта блекджек е лесна за усвояване и с малко предимство на къщата в повечето случаи. Бакарата също може да бъде доста интересна и да се играе на живо с истински дилъри. Нека разгледаме малко по-подробно всички видове игри и видим какво точно ви очаква ако решите да играете в онлайн казино.

Ротативки

Ако направим класация за популярност на казино игрите в България, то ротативките със сигурност ще са на някоя от челните позиции. Те могат да бъдат с три или пет барабана и различен брой печеливши линии. Най-играните слот казино игри най-често са с 20 или 40 линии. Сигурни сме, че всеки от вас е чувал за топ заглавия като:

20 Super Hot

40 Super Hot

Burning Hot

Flaming Hot

Shining Crown

други

В онлайн казината ще срещнете и слотове от типа Megaways, които имат повече начини на плащане. Примери за такива игри са Big Bass Bonanza Megaways, Spartacus, Chilli Heat, Racing Rhino и др.

Можем да класифицираме ротативките и според тематиката им – плодови, приключенски, Египетски, на морска тематика, с диаманти и други. В казината с лиценз може да играете и слот игри с опция за купуване на бонус. Сред най-харесваните са предложенията на Pragmatic Play Gates of Olympus, Sweet Bonanza, Buffalo King, Starlight Princess. Докато играете ротативки може да участвате и за огромни прогресивни джакпоти, така че непременно хвърлете едно око на тази секция ако посетите някое онлайн казино.

Покер

Сред най-добрите казино игри несъмнено е и покерът. Играта е позната още от далечни времена и обикновено се играе с тесте от 52 карти. Броят на играчите на масата за покер може да варира при различните варианти, като най-често е от двама до десетима. При повечето разновидности в онлайн казината обаче, трябва да играете само срещу дилъра и не сте зависими от присъствието на други играчи на масата.

Най-често срещаната онлайн разновидност с крупие на живо е Casino Hold’em. Това е вариант на популярната игра Тексас Холдем. Целта е да победите ръката на дилъра като съставите най-добрата възможна ръка с помощта на двете раздадени ви карти и петте общи. Играе се със стандартно тесте карти (от 52) и жокерите се изваждат. Други интересни покер игри, които може да пробвате са:

Ultimate Texas Hold’em

Three Card Poker

Side Bet City

Caribbean Stud Poker

3 Card Brag

Рулетка

Рулетката също е казино игра, която датира от векове и е любима на хиляди играчи по света. Вероятно, в днешно време няма човек, който да не е запознат с масата за рулетка и правилата на играта. Но все пак нека обобщим накратко. При рулетката има колело с отделни сектори, които могат да бъдат общо 37 или 38, в зависимост от разновидността. Най-известни си остават трите варианта Европейска, Американска и Френска рулетка. Европейската е най-разпространената версия, при която са налични числата от 1 до 36 и нулата (секторът в зелено).

Правилата на Френската рулетка са идентични с тези на Европейската с едно малко изключение. При нея има правило “La Partage”, което позволява на играчите, направили залог от типа 50/50 (четно/нечетно, черно/червено и т.н.) да получат 50% от залога си ако топчето попадне на нулата. Американската рулетка е малко по-особена, защото при нея освен сектор 0, има и още един – 00. Играта рулетка е налична и в доста по-модернизирани варианти с крупиета на живо като например Double Ball Roulette, Lightning Roulette, Speed Roulette, Immersive Roulette и др.

Блекджек

Към списъка с най-популярните игри с казино в България можем да добавим и блекджекът. Играта е безспорен лидер в хазартната индустрия и продължава да се играе усилено както в наземните, така и в онлайн казината. Правилата на оригиналната игра блекджек са много лесни – целта е да победите дилъра като съставите ръка със стойност равна или близка до числото 21, но без да го надвишавате. При по-голям сбор автоматично ще загубите играта. Ето защо блекджекът е познат и под името „21“. Картите от 2 до 10 в тази казино игра носят съответния брой точки, който е изписан на тях. Асото може да бъде на стойност 11 или 1.

Валетата, дамите и поповете имат стойност 10 точки. В днешните онлайн казина можете да срещнете стотици маси за блекджек с крупиета на живо. Сред най-предпочитаните вариации са Live Unlimited Blackjack, Lightning Blackjack, All Bets Blackjack, Free Bet Blackjack и други.

Бакара

В игралните сайтове ще забележите и доста варианти на казино играта бакара. Правилата й са много лесни, така че дори и никога да не сте я играли, ще я усвоите бързо. Главната цел при тази игра е да се получи ръка, която има сбор най-близък до 9. Имате опции за три основни залози – Player (за играча), Banker (за банкера/дилъра) и Tie (за равенство). Възвръщаемостта за играчите зависи от правилата на съответния вариант. Ако предпочитате RNG игрите, може да се спрете на Baccarat от NetEnt, American Baccarat и Baccarat Zero Commission от Habanero и др.

Почитателите на live игрите имат по-голям избор от варианти на бакарата. На добра популярност се радват масите на Evolution Gaming – Baccarat A, Lightning Baccarat, Baccarat Squeeze, No Commission Baccarat, First Person Golden Wealth Baccarat. Популярен е и вариантът Grand Baccarat от софтуерния доставчик Playtech.

Софтуерни разработчици на казино игри

Предлаганите в България онлайн казино игри са изключително интересни, няма спор. Но замисляли ли сте се някога кой е създателят на цялото това забавление? Е, ние ще ви дадем бърз отговор на този важен въпрос – зад казино игрите стоят софтуерни разработчици с богат опит и дългогодишна история. Те не спират да ни радват с иновативни ротативки, класически игри на маса в нови варианти, атрактивни шоу игри и други висококачествени продукти. Нека видим кои доставчици на казино софтуер попадат в топ 5 и с какво се откроява всеки от тях:

1.Amusnet Interactive

Amusnet Interactive е известна българска софтуерна компания, създадена през 2002 година, която е утвърдено име и в световен мащаб. Мнозина вероятно още назовават този разработчик под старото му име EGT. Доставчикът на софтуер разработва игрални казино машини, онлайн слот игри, а вече и казино игри на живо. Акцентът пада върху ротативките, които към ден днешен са над 240. Голям брой игри от разработчика Amusnet Interactive ще откриете в сайта на лицензирания оператор Winbet.

2. CT Interactive

Още една авторитетна българска софтуерна компания, която стартира дейността си през 2012 година е CT Interactive. Тя всъщност е онлайн бранд на най-стария разработчик CT Gaming, а през 2021 г. става дъщерна на Телематик Интерактив България ЕАД. Ето защо запазената марка на Palms Bet казино са именно игрите на CT Interactive. Днес софтуерният доставчик снабдява с игрално съдържание над 800 бранда по света. В портфолиото на CT Interactive са включени над 200 казино игри – онлайн слотове с различни механизми и тематика.

3. Pragmatic Play

Pragmatic Play също е един от водещите софтуерни производители, доставящи игри в онлайн казината с лиценз в България. Компанията има дългогодишен опит и е сертифицирана и лицензирана в над 20 юрисдикции. Pragmatic Play разработва онлайн слотове, live казино игри, бинго игри, които са достъпни и от мобилни устройства на 33 езика. Голям интерес сред българските играчи предизвикват игрите от типа Bonus Buy. Можете да ги пробвате в игралния сайт на Betano казино.

4. Evolution Gaming

Ето, че стигнахме и до абсолютния лидер в производството на казино игри на живо - Evolution Gaming. Софтуерната компания е създадена през 2006 година в Швеция, а през 2020 година придобива и известните брандове NetEnt и Red Tiger. Портфолиото на този разработчик се отличава с вълнуващите шоу игри с водещи на живо, които включват атракции като колела на късмета, интересни бонус рундове, впечатляващи звукови ефекти. Игрите на Evolution Gaming се предлагат във всички лицензирани казина, но в Bwin лимитите на масите са достъпни за всеки.

5.Playtech

Още един водещ разработчик на софтуер, чиито онлайн казино игри ще откриете в повечето игрални сайтове е Playtech. Компанията е създадена през далечната 1999 година в Естония. Към днешна дата разработчикът вече предлага над 600 игри и си партнира с уважавани оператори в 30 регулирани юрисдикции. В портфолиото на доставчика присъстват иновативни слот игри, live казино игри, покер и бинго игри. Няма съмнение, че най-доброто Playtech казино е Bet365.

Казино игри на живо



Днес вече няма игрален сайт, който да не разполага с раздел „Казино на живо“. Там ви очакват класически казино игри, които се провеждат в реално време с крупиета на живо. Тоест, когато седнете на някоя от тези виртуални маси, всъщност ще имате чувството, че се намирате в истинско казино. Софтуерните производители, които доставят игрите използват технологии от най-висок клас, за да направят атмосферата максимално реалистична за залагащите. Използваните камери са с много високо качество и позволяват на играчите да наблюдават играта от различни ъгли. Качеството на звука също е добро и можете да чуете ясно думите на дилъра.

Едно от най-добрите казина на живо е на българския оператор Winbet. В раздел “Live Казино“ на този бранд ви очаква огромно разнообразие от игри – над 220 маси за блекджек, 50+ маси за рулетка, 40+ маси за бакара, 10 варианта на играта покер, над 25 шоу програми. Последното попълнение към Live казиното на Winbet е рулетката на български език. Досега на всички други маси крупиетата говореха на английски или друг език, но вече имате достъп до играта Live Roulette – Bulgarian на Amusnet Interactive.

Рулетка на български език вече се предлага и в Казиното на живо на Betano, само че е предоставена от разработчика Playtech и носи името Betano Bulgarian Roulette. Други интересни версии на играта рулетка, които можете да изпробвате са Football Roulette, Quantum Roulette Live, Dynamic Roulette 120x, XXXTreme Lightning Roulette и много други. Шоу игрите определено привличат вниманието на българските играчи, затова нека споменем популярни заглавия и от тях – Who Wants to be a Millionaire, Crazy Time, Deal or No Deal, Monopoly Big Baller, Crazy Coin Flip.

Мобилни онлайн казино игри – Приложения и уебсайтове

В днешно време залагащите са много улеснени, защото могат да играят почти всякакви казино игри онлайн от мобилния си телефон. Играта от други преносими устройства като например таблети също е възможна. Колкото и да сте заети можете да си пуснете любимата игра и в движение, единственото условие е да имате достатъчно бърз интернет. Мобилната игра може да се осъществи по два начина – през мобилна версия на сайта или чрез мобилно приложение.

Някои от онлайн казината все още не разполагат с приложения за Android и iOS, но пък мобилните им версии нямат почти никакви забележки. Брандовете, които предлагат мобилно приложение дават възможност на клиентите да го изтеглят безплатно. Приложенията за iOS обикновено са налични в App Store, така че свалянето им става много лесно направо оттам. При Android апликациите нещата стоят по-различно, защото Google Play забраняват хазартните приложения. Затова операторите предоставят на потребителите приложения за Android под формата на .apk файлове. Това означава, че трябва да се разрешат приложенията от неизвестни източници преди да се пристъпи към инсталация.

Казино игри онлайн - Основни термини

Ако смятате да играете казино игри онлайн, първо трябва да се запознаете с някои основни термини. Ние ще ви разясним какво представлява Генераторът на случайни числа, чрез който се определят печалбите при ротативките. Ще обясним и други популярни термини като RTP (процент на възвръщаемост), free spins, кешбек.

RNG

RNG е съкращение от Random Number Generator. Това е алгоритъм, който генерира произволни числа. Той е основен елемент при слот игрите, защото определя крайния резултат, показващ се на екрана. Генераторът на случайни числа избира число от нула до милиард и използва специални формули, за да стигне до резултата от всяко завъртане. Могат да се чуят много митове за него като например, че може да бъде манипулиран по някакъв начин или изходът от играта да бъде предвиден с помощта на математически умения. Но истината е, че RNG не може да се повлияе по какъвто и да било начин и единственото, което ви остава е да разчитате на късмета си докато играете казино игри.

RTP

RTP е още един основен термин, който се отнася за слот игрите. Съкращението е от Return to Player и означава процент на възвръщаемост. Тоест, терминът показва колко пари от вложените средства в дадена игра можете да си върнете в дългосрочен план. Доставчиците на софтуер винаги предоставят подробна информация за игрите си, така че е желателно да проверите какъв е RTP преди да започнете да играете. Съветваме ви да избирате слотове с процент на възвръщаемост поне 95%. Така предимството на казиното ще е само 5% и вашите шансове да излезете на печалба ще са по-добри.

Free Spins

Едва ли има любител на хазартните забавления, който да не знае какво означава терминът free spins. Можете да го срещнете както в конкретна слот игра, така и в бонус офертите на онлайн казината. Игрите, които имат бонус рундове с free spins предоставят на играча определен брой безплатни завъртания. Те се изиграват на същия залог, на който са стартирали. В някои слотове е налична и опцията retrigger, тоест повторно стартиране на безплатните игри. Не е изключено да получите различни бонус оферти, които включват free spins. Безплатните завъртания могат да се предоставят самостоятелно или да са включени към друга промоция.

Cashback

Често срещан термин в онлайн казината е и Cashback. Това е вид бонус, който се предоставя на играчите на база на техните загуби. В повечето случаи кешбекът се отнася за казино игрите на живо. Той се дава в началото на седмицата и представлява процент от загубената сума през предходната седмица. Например, в Palms Bet в момента има такава оферта. Операторът ви дава възможност да получите 10% кешбек (т.е. бонус сума) всеки понеделник на база на загубата ви в раздел „Живо Казино“ през изминалата седмица.

Депозиране и теглене

В българските онлайн казина се поддържат най-различни методи за плащане и можете да изберете най-удобния за вас. Във всеки сайт са налични основните методи дебитни / кредитни карти и банков превод. Банковите карти са често използвани за депозит, но не са толкова предпочитан метод за теглене, защото трансакциите отнемат няколко дни.

Играчите вече се ориентират към по-иновативни методи като например електронни портфейли. С тях депозитите са моментални, а тегленията се извършват за максимум 24 часа. Такива E-Wallets са Skrill, NETELLER, ePay.bg, еcoPayz. Ако искате да ги използвате в онлайн казино, първо трябва да си направите акаунт при тях и да захраните микросметката си (ако смятате да правите депозит).

Българските играчи имат късмет, тъй като много оператори вече предлагат и опции за плащане с локални методи като EasyPay, Fast Pay, Cashterminal. С тези методи плащанията стават много бързо. Можете да получите тегленията си до един час след заявяването на касите на EasyPay и Fast Pay. Единственият недостатък е, че трябва да се посети физическа локация – офис или терминално устройство (ако сте избрали Кештерминал). Ако сте абонат на мобилния оператор А1, можете да използвате метода в някои онлайн казина, макар и максималната сума за депозит да е ограничена до 30 лв.

FAQ

Коя е най-добрата онлайн казино игра?

Много е трудно да се определи, защото съвременните казино игри предлагат страхотни възможности за забавление и печалби. Всеки трябва да прецени коя е най-добрата според собствените си предпочитания.

Коя казино игра дава реални пари?

Когато играете с реални пари, всяка казино игра може да ви донесе истинска печалба, независимо дали е ротативка или игра с крупие на живо.

Кои са най-популярните казино игри?

Едни от най-популярните казино игри са ротативките. Но на голям интерес се радват и игри на маса като рулетка, покер, блекджек, бакара.

Нагласени ли са онлайн казино игрите?

Няма как да са нагласени, защото при слот игрите печалбите се определят от Генератор на случайни числа, а игрите на живо се провеждат с крупие в реално време пред очите на всички играчи.

Кои казино игри имат най-голяма възвръщаемост?

Блекджекът е една от казино игрите с най-висока възвръщаемост. При някои варианти предимството на къщата е едва 0.5%.

*Забавлението с хазарт води до пристрастяване. Потърсете помощ при съмнения за зависимост.