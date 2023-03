Фунийки за сладолед с вкус на щурец предлагат в германска джелатерия (Видео)

Германски салон за сладолед разшири менюто си, изкушавайки клиентите си с фунийки от замръзналия десерт с вкус на щурец, придружен от топинг от сушени кафяви щурци. Необичайният сладолед се предлага в магазина на Томас Миколино в неголемия германски град Ротенбург ам Некар, Южна Германия, съобщи ДПА, цитирана от Асошиейтед прес. Hopping topping: A German ice cream parlor has expanded its menu with a skin-crawling offering: cricket-flavored scoops with dried brown crickets on top. https://t.co/mhrUDAQEO0 — AP Oddities (@AP_Oddities) March 2, 2023

Миколино има навика да създава аромати, които са извън типичните предпочитания на германците към сладоледите. В миналото е предлагал сладоледи с вкус на наденица с черен дроб, синьо сирене Горгонзола, както и такъв, покрит със злато - за 4 евро на топка.

"Аз съм много любопитен човек и искам да опитам всичко", казва Миколино, след което допълва: "Ял съм много неща, включително много странни неща и щурците бяха нещо, което все още исках да опитам, също под формата на сладолед".

Това, че той вече може да произвежда сладоледи с аромат на щурец, се дължи на новите разпоредби на Европейския съюз, които позволяват използването на насекомите в различни храни.

Съгласно регулацията щурците могат да бъдат замразени, изсушени или използвани стрити на прах. Брюксел вече позволи използването на мигриращите скакалци и ларвите на брашнения бръмбар да бъдат използвани като добавки към храни.

Сладоледът е направен от брашно от щурци, крем, екстракт от ванилия, мед, а отгоре му поставя сушени цели щурци. Той е "изненадващо вкусен", твърди Миколино, цитиран от БТА.