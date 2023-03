Даниел Крейг – актьорът, превърнал се в съвременна класика

Даниел Крейг се превърна в един от най-известните актьори в световен мащаб, благодарение на превъплъщението си в Джеймс Бонд, чийто смокинг облече в общо пет филма от сагата за британския шпионин, появили се на голям екран в периода от 2006 г. до 2021 г. Той обаче не е единствено Агент 007, а актьор с дълга история, която също заслужава да бъде разказана.

Роден е на 2 март 1968 г. в Честър, Обединеното кралство. Както при повечето му известни колеги, така и неговите родители се развеждат, когато е още дете. На 6 години изиграва първата си роля в училищна пиеса, но започва да се занимава по-сериозно с професията, когато е на 14 години. Даниел е пленен от театралното изкуство и дълго време участва в различни постановки (независимо училищни или не) преди да стигне до киното. Когато се мести в Лондон, за да учи актьорско майсторство, работи в няколко заведения, за да може да плаща образованието си. В един момент му става много трудно да се издържа и остава покрив над главата си. Актьорът Даниел Крейг в ролята на "Джеймс Бонд"

През 1992 г. получава първата си филмова роля в "The Power of One", а след нея идват още няколко малки телевизионни и театрални роли. Ролята, която се смята за негов пробив е тази в "Our Friends in the North" (1996 г.). Сред по-успешните му филми преди поредицата за Джеймс Бонд са: "Lara Croft: Tomb Raider" (2001 г.), който, въпреки комерсиалния си успех, получава ниска оценка от критиците, "Road To Perdition" (2002 г.), "Layer Cake" (2004 г.), "Munich" (2005 г.), "Елизабет" (1998 г.) и др.

През 2006 г. влиза в обувките на Агент 007 във филма "Казино Роял". Когато получава обаждане от режисьора на филма, че той ще бъде новият Джеймс Бонд, Крейг е на пазар в хранителен магазин. Щом чува новината, той зарязва всички продукти и вместо това си купува бутилка водка. Въпреки първоначалния смут и неодобрение за избора точно той да изиграе култовия герой, породени заради външния му вид, в последствие версията на Крейг се превръща в най-харесваната и най-разпознаваемата. Участва в общо 6 филма от тази поредица и всеки от тях се превръща в екшън класика, а "007 Координати: Скайфол" дтава първия филм от сагата, който надхвърля 1 милиард долара приходи в бокс-офиса. Даниел Крейг.

Една от главните причини, заради която Крейг не е харесван в началото, е русата му коса, тъй като в предишните адаптации Бонд е бил тъмнокос. Продуцентите му предлагат да се боядиса, но той категорично отказва, което го прави първия рус Джеймс Бонд от началото на поредицата. Дори в "Бонд 25" (2021 г.) отказва да прикрие посивялата си коса. Казва, че иска публиката да види как героят остарява. Споделя, че още след "Спектър" (2015 г.) иска да се откаже от поредицата, но режисьорът се свързва с него, за да му сподели новите си идеи, с което успява да го мотивира да се завърне в емблематичната роля.

Не е безизвестно, че Крейг изпълнява повечето си каскади, вместо да използва дубльор. Две от най-сериозните му наранявания са тези на лицето и на палеца (като остава без пръстов отпечатък на този пръст). По време на снимки така порязва лицето си, че се налага да си направи дори пластична операция. Заради риска на професията застрахова цялото си тяло за 9,5 милиона долара, защото с подобни каскади никога не е сигурно какво може да се случи.

Да влезе в образа на известния шпионин е особено и вълнуващо преживяване за Даниел Крейг:

"Докато съм в ролята на Агент 007 постоянно си задавам въпроса, дали съм добрият герой или просто съм лошо момче, което работи за добрите. В крайна сметка самият Бонд е убиец. Никога досега не бях играл персонаж, чиято тъмна страна не бива да се разкрива."

Но тази филмова поредица не е единственото нещо, по което работи в този период. През 2007 г. участва в адаптацията на "Тъмните му материи: Златният компас" (Филип Пулман). Година по-късно влиза в ролята на Тувия Белски в "Съпротива" - военен филм, развиващ се по времето на Втората световна война. Друго от по-успешните му заглавия, които не са свързани с Бонд, е "Мъжете, които мразеха жените" (2011 г.), "Късметът на Логан" (2017 г.) и "Вадете ножовете" (2019 г.).

След края на ерата "Джеймс Бонд", Даниел Крейг се завръща към театъра, а през 2022 г. участва в продължението на "Вади ножовете" - "Glass Onion: A Knives Out Mystery".

През 1992 г. Крейг се жени за актрисата Фиона Лаудън, от която има дете, но бракът им трае само 2 години. През 2010 г. се събира със своята дългогодишна приятелка и колежка Рейчъл Уайз. Едва пет месеца след това той ѝ предлага брак, а на сватбата им присъстват само четирима души. Бракът им трае и до днес, което е рядко срещано в холивудските среди, а през 2018 г. им се ражда дъщеря, информира dir.bg. Той не вярва в материалното наследство затова решава, че децата му няма да наследят неговите милиони, за да не свикват толкова с лукса и да не се разглезват. По този начин цели да ги научи, че трябва да се бориш, за да получиш онова, което заслужаваш, а не да го вземеш на готово. Актьорът участва в множество благотворителни кампании по света в борбата срещу смъртоносни болести, за правата на жените, за превенция на самоубийствата и др.

Даниел Крейг е сред актьорите, които не си позволяват да витаят в облаците, а винаги си спомнят откъде са тръгнали. Благодарение на многогодишните си усилия успява да постигне световно признание, но това не го спира да дава всичко от себе си за индустрията, семейството и хората по света. Днес звездата му на Алеята на славата грее до тази на Роджър Муур на булевард "Холувуд" 7007, а името му определено ще бъде запомнено не само заради Агент 007.