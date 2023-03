Третият сезон на "Мандалорианецът" и другите сериали през март

Март месец идва с нова порция сериали, с които да уплътните свободното си време. Фантастика, трилър и тийн драма са само част от жанровете, с които може да се забавлявате.

“Дейзи Джоунс и The Six” (Daisy Jones & The Six). От 3 март на Amazon Prime Video. Минисериал за измислената рокгрупа The Six и фронтменката Дейзи Джоунс, частично вдъхновена от историята на Fleetwood Mac. В главната роля е Райли Кио, внучка на Елвис Пресли.

"Екстраполации" (Extrapolations). От 17 март на Apple TV+. Антология от сценариста на “Ултиматумът на Борн” и “Зараза” Скот Бърнс, която отразява последствията от глобалното затопляне. Актьорският състав впечатлява - Мерил Стрийп, Сиена Милър, Кийт Харингтън, Едуард Нортън, Дейвид Шуимър, Марион Котияр, Форест Уитакър, Тоби Магуайър, Хедър Греъм, Майкъл Гандолфини.

“Стършелите” (Yellowjackets), 3-и сезон. От 25 март на Showtime. Продължение на хитовия сървайвър трилър за момичешки ученически отбор по футбол, чийто самолет катастрофира в канадските гори.

“Силата” (The Power), от 31 март по Amazon Prime Video. Научнофантастична драма за свят, в който всички тийнейджърки впезапно получават способността да пускат електричество от ръцете си. В една от главните роли е Тони Колет от “Прераждане”.

“Наследници” (Succession), 4-и сезон. От 27 март по НВО. Финал (засега) на блестящата семейна сага за медийния магнат Лоугън Роу и децата му, всяко от които се опитва да наследи империята на баща си.

“Големите надежди” (Great Expectations). От 26 март по Hulu. Поредна екранизация на романа на Дикенс, този път под ръководството на Стивън Найт (“Остри козирки”) и с участието на носителката на “Оскар” оливия Коулман.

“Ривърдейл” (Riverdale), 7-и сезон. От 30 март по The CW. Финален (уж) сезон на култовата юношеска драма за група приятели, които разследват мрачните тайни на градчето си.

“Рицарите на Готъм” (Gotham Knights). От 15 март по The CW. Супергеройска драма по комиксите на DC. Синът на Батман събира деца на суперзлодеи, след като ги обвиняват в смърта на Кръстоносеца с наметалото.

“Тед Ласо” (Ted Lasso), 3-и сезон. От 15 март по Apple TV+. Продължение на спортната драмедия за треньор по американски футбол (Джейсън Судейкис), който внезапно е станал шеф на английската Висша лига.