Актьорът Уилям Дефо накарал Ема Стоун да му удари 20 шамара

Уилям Дефо е накарал Ема Стоун да му удари шамар около 20 пъти. Актьорите и Йоргос Лантимос, който режисира Стоун и Дефо в предстоящия му филм "And", разказаха за общата им работа пред "The New York Times".

Според "Times" във филма има сцена, в която героинята на 34-годишната Ема Стоун, удря шамар на Дефо, извън обхвата на камерата, но Дефо е накарал неговата колежка да го удари наистина и съвсем реално около 20 пъти, за да направи действието по-правдоподобно.

Ема Стоун също така описа какъв тип актьор е 67-годишният ѝ колега. "Много актьори имат този подход "Погледни ме, гледай към мен", но той е обратното на това", разказа тя, след което следва да си помисли, че той е от типа актьори плеймейкъри, които са гениални, но не държат да да големи звезди и да обират лаврите.

Подробностите около сюжета на "And" все още се пазят в тайна, но се знае, че във филма, чиито снимки приключиха в Ню Орлиънс, ще участват също Джеси Племънс, Джо Алуин, Маргарет Куали и Хонг Чау.

Лантимос, Стоун и Алвин преди това работеха заедно във филма от 2018 г. "Фаворитката", който беше номиниран за 10 Оскара. Тогава Оливия Колман спечели статуетката за най-добра актриса за изпълнението си като кралица Ана, докато Стоун и Рейчъл Уайз получиха номинации за най-добра поддържаща актриса, съобщи dir.bg.

Гръцкият режисьор е известен и с филмите "The Lobster" от 2015 г. и "The Killing of a Sacred Deer" от 2017 г. Колин Фарел участва и в двата филма, а във втория заедно с Бари Коган, с когото работят в "Баншите от Инишерин", и сега и двамата са номинирани за Оскари в различни категории.