Тейлър Суифт и Пинк ще получат почетни награди на iHeartRadio Awards (Видео)

Певиците Тейлър Суифт и Пинк ще получат почетни отличия на предстоящата церемония за музикалните награди на айХарт Рейдио, предаде Асошиейтед прес.

Суифт ще бъде удостоена с приза "Новатор", присъждан на артист, който през цялата си кариера е оказвал влияние върху световната поп култура. Сред предишните носители на отличието са Ю Ту, Фарел Уилямс, Джъстин Тимбърлейк, Алиша Кийс.

Пинк ще получи наградата "Икона" - признание за нейното влияние върху поп културата, дълголетие, актуалност и лоялна фенска армия по целия свят.

Лизо, Тейлър Суифт и Хари Стайлс водят по номинации за отличията с по седем номинации, следвани от Джак Харлоу и Дрейк с по шест и Доджа Кет, Бионсе, Дуа Липа, Темс, Бед Бъни и "Ред хот чили пепърс" с по пет. "Силк соник", Фючър, Лато, "Имаджин дрегънс", Уикенд, "Блекпинк", Карол Джи и Ники Минаж са с по четири номинации.

Музикалните награди на айХарт Рейдио отличават най-слушаните изпълнители на годината, а почитателите могат да гласуват в няколко категории, сред които за най-добра фенска армия, най-добър текст, най-добър кавър, най-добър музикален видеоклип.

В категорията за песен на годината ще се съревновават "About Damn Time" на Лизо, "Anti-Hero" на Тейлър Суифт, "As It Was" на Хари Стайлс, "Ghost" на Джъстин Бийбър, "Woman" на Доджа Кет, "Heat Wave" на "Глас енимълс", "Big Energy" на Лато, "Industry Baby" на Лил Нас Екс и Джак Харлоу, "First Class" на Джак Харлоу и "Enemy" на "Имаджин дрегънс", предаде БТА.

За изпълнител на годината са номинирани Бионсе, Доджа Кет, Дрейк, Дуа Липа, Хари Стайлс, Джак Харлоу, Джъстин Бийбър, Лизо, Тейлър Суифт и Уикенд, за най-добър дует или група - Ей Джей Ар, "Блек айд пийс", "Блекпинк", "Силк соник", "Глас енимълс", "Имаджин дрегънс", "Монескин", "Уан рипъблик", "Пармалий" и "Ред хот чили пепърс".

Наградите на айХарт Рейдио ще бъдат излъчени на 27 март по "Фокс" от театър "Долби" в Лос Анджелис и по станциите и приложението на радиото. На шоуто със свои изпълнения ще се представят Кели Кларксън, Кийт Ърбан, Пат Бенатар, Муни Лонг, Коди Джонсън, "Колдплей", Пинк.