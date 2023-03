Меган Маркъл и принц Хари кръстиха дъщеря си - принцеса Лилибет Даяна

Меган Маркъл и принц Хари отпразнуваха кръщенето на дъщеря си принцеса Лилибет Даяна.

Херцогът и херцогинята на Съсекс кръстили своята 21-месечна дъщеря миналия петък на скромна церемония в дома им в Монтесито, Калифорния.

Говорителят на Хари и Меган каза: „Мога да потвърдя, че принцеса Лилибет Даяна беше кръстена в петък, 3 март, от архиепископа на Лос Анджелис, преподобния Джон Тейлър.“

Според източник 41-годишната Меган и 38-годишният Хари са поканили крал Чарлз, кралица Камила, принц Уилям и Кейт Мидълтън, но те не са присъствали. Wait! The couple who want their children to have normal loves christened their daughter 'Princess' and had the Bishop of LA do the honours? What was wrong with the local Episcopal church 2 mins away? When did King Charles bestow the title of Princess? https://t.co/HeFb6QsBs1 — Ada Ngozi Fulani Shufflebotham 🇳🇬 (@A_Shufflebotham) March 8, 2023

Вътрешен човек съобщи, че на интимното събиране в петък е имало между 20-30 гости, включително майката на Меган, Дория Рагланд, кръстникът на Лилибет, Тайлър Пери, и неназована кръстница.

Пери беше забелязан да пристига в Монтесито миналата седмица. Той долетял за церемонията от дома си в Атланта с 10-членен госпъл хор, който изпълнил „Oh Happy Day“ и „This Little Light of Mine“ – песен, която звучеше на сватбата на Меган и Хари.

В интервю за PEOPLE през януари принц Хари сподели желанието си децата му да имат пълноценна връзка с кралското семейство.

„И преди съм казвал, че исках семейство, а не институция – така че, разбира се, не бих искал нищо повече от това децата ни да имат връзка с членовете на семейството ми, а те ги имат, което ме прави много щастлив“ каза Хари. WOW!! Harry and Meghan have some balls here, calling their daughter “PRINCESS” Lilibet when confirming her christening. There are so many things wrong with this, and just goes to show why the title situation for Archie and Lili needed to be dealt with by https://t.co/g6EglGdFUU… https://t.co/Sb4Nh58uwr — Royal News Network (@RNN_RoyalNews) March 8, 2023

През декември Тайлър Пери разкри, че ще е кръстник на Лилибет, която е родена на 4 юни 2021 г. в Санта Барбара, Калифорния.

Режисьорът припомни в последния епизод на документалните сериали на Netflix Хари и Меган, че двойката го е помолила да приеме ролята през 2021 г., след като Лили се е родила, пише "Вести".

Пери каза, че Хари и Меган "са били доста сериозни по телефона", когато са се обадили, за да го попитат. „Трябваше да отделя минута, за да го осмисля. И аз си помислих, „Ще бъда чест. Абсолютно ще бъда чест“, сподели още Пери.