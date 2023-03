Джереми Ренър беше заснет на публично място за първи път, откакто получи множество тежки наранявания при злополука със снегорин на 1 януари. Инциднетът стана близо до дома му в Лейк Тахо, Невада.

52-годишната звезда на Marvel се вози при свой приятел в Бевърли Хилс, Калифорния. Той изглежда в добро настроение и се усмихва, докато пътува до офис сграда, където прекара около 30 минути, предаде NOVA.