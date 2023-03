Певицата Сиза стана "Жена на годината" за "Билборд"

Ар енд би изпълнителката Сиза беше обявена преди дни за "Жена на годината" от авторитетното издание "Билборд" - признание за доста успешната в професионален план 2022 г.

Новата й продукция, озаглавена кратко, точно и ясно "SOS", дълготрайно превзе върха на класацията за албуми на списанието, като остана там в продължение на цели десет седмици, макар и непоследователни. Пилотният сингъл "Kill Bill" е най-високо класиралата се песен на Сиза досега в чарта "Хот 100" на "Билборд", като успя да достигне до втора позиция.

Най-голямото и ценно постижение на изпълнителката през миналата година обаче е наградата "Грами", която тя получи заедно с рапърката Доджа Кет. Те бяха отличени в категорията за най-добро изпълнение на поп дует или група за съвместната си песен "Kiss Me More".

Дълъг е пътят, който 33-годишната Сиза, чието име е Солана Имани Роу, изминава, докато се изкачва към върха. Родена в Сейнт Луис, щата Мисури, тя напуска рано колежа, за да работи. Сменила е доста професии, но музиката остава голямата й любов.

Певицата споделя, че черпи вдъхновение и е силно повлияна за начина си на пеене от Елла Фицджералд. Сред хората, от които се учи в личен план, изпълнителката на "Kill Bill" посочва Лорин Хил. За Сиза колежката й Бионсе, с която работят съвместно по създаването на песента "Feeling Myself" на Ники Минаж, е "може би най-съвършеното, красиво същество, което съм срещала през целия си живот. Тя е най-вдъхновяващата жена на Земята след майка ми".

Първият си миниалбум, озаглавен "See.SZA.Run", певицата издава самостоятелно през 2012 г. Той съдържа различни музикални стилове като соул, хип хоп, ар енд би. Сиза описва процеса на записване на продукцията като "експериментален", без да си е поставила голяма цел. "See.SZA.Run" прави впечатление на критиците от авторитетни издания, които се произнасят ласкаво за продукта.

Първата стъпка към голямата музикална сцена е направена… През 2013 г. Сиза отново издава миниалбум, чието име е "S". Тя работи с доста известни продуценти по песните си, не закъсняват и добрите отзиви.

Същата година тя започва да работи с хип хоп лейбъла “Top Dawg Entertainment” (TDE), който стои зад Кендрик Ламар. Тя е първата жена, с която този лейбъл работи. А съвместното им сътрудничество води до първия студиен албум на Сиза - "Ctrl", появил се на пазара през 2017 г. С дебюта си в класацията на "Билборд" за албуми застава на трето място, а списание "Тайм" обяви "Ctrl" за албум на 2017 г. Сред хитовете в него е "Love Galore", получил платинен статут.

За дебютния си албум Сиза получи пет номинации за наградите "Грами", включително и за най-добър млад изпълнител, но не успя да спечели нито една статуетка.

В албума певица щедро демонстрира таланта си, което й отваря доста врати в музикалния бизнес. Сиза е канена да се включи в продукциите на свои колеги - заедно с групата "Марун 5" правят парчето "What Lovers Do", а с Кендрик Ламар записват сингъла "All the Stars", който се превръща във водещ в саундтрака към филма "Черната пантера" от 2018 г. Карди Би също проявява интерес към Сиза и двете записват заедно "I Do" - песен, включена в албума "Invasion of Privacy". Най-успешното се оказва сътрудничество й с Доджа Кет, за което бяха отличени с "Грами" миналата година.

В началото на декември м.г. певицата пусна "SOS", който е определян от специалистите като фаворит за наградите "Грами" през 2024 г. Той вече жъне успехи в музикалните класации, предаде БТА.

Това обаче не е причина за почивка за Сиза. Най-новата си песен тя представи през февруари - ремикс на сингъла "Special" на колежката й Лизо. "Реално е", казва тя пред "Билборд". "Обявявам 2023 г. за година на Сиза. За мен обаче тя е жена на годината поне от десетилетие. Винаги съм била фен на музиката й, на артистичността й… и наистина я обичам като приятел".

В момента Сиза е съсредоточила усилия над луксозно издание на "SOS". Той ще включва 10 допълнителни песни и предстои скоро да излезе.