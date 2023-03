Бивш кадър на "168 часа" стига до 100 хил. лв. в “Стани богат”

Интригуващият епизод ще бъде излъчен след изборите

Бивш кадър на “168 часа” стига до въпрос за 100 хил. лв. в играта “Стани богат”. Как отговаря на него и дали най-накрая ще има българин, спечелил популярната тв викторина, ще стане ясно след изборите на 2 април, когато Би Ти Ви ще излъчи епизода.

Един от последните въпроси, преди да стигне до финала, е свързан с известна статуя в Париж, пише сайтът “Площад Славейков”, който първи съобщи новината. Играчът бил сигурен в отговора, но все пак звъннал на сина си, ползвайки един от жокерите. Друг от последните въпроси бил за Данте.

Участникът се пенсионира преди 4 години от БНР, където работи в последните 20 г. от професионалната си кариера. В националното радио също е на ръководна позиция. Преди БНР той е работил във в. “Земеделско знаме”, за кратко в “Континент” и на важен пост в “168 часа”.

С играта си, заснета преди дни, той става първият, стигнал до въпрос за 100 хил. лв., откакто “Стани богат” се излъчва по Би Ти Ви. Водещият Михаил Билалов също вижда такава игра за първи път.

В 22-годишната история на предаването това е едва третият участник, покорил дървото на въпросите. Предишните двама са по времето, когато Ники Кънчев води “Стани богат” по Нова тв.

Година след началото на играта - през 2002-а, Асен Ангелов отговаря правилно на въпроса за 100 хил. лв.: Коя година е било в Русия, когато през 1700 година се въвежда новото летоброене? Отговорът е 7213 година. Той обаче връща парите, тъй като е баща на Искра Ангелова, тогава водеща в Нова тв, а според правилата на играта служители в медията и техни роднини не могат да участват.

През 2011 г. до голямата сума стига и бизнесменът Дилян Павлов. Въпросът за 100 хил. лв., на който той не успява да отговори, е: Кой актьор участва като китарист в една песен от албума Be Here Now на “Оейзис”? Верният отговор е “Джони Деп”.