Оскарите са тази вечер, следете церемонията на 24chasa.bg

Броени часове остават до 95-ата церемония по раздаване на наградите Оскар. Водена за трети път от Джими Кимел, церемонията ще се проведе в Dolby Theatre в Лос Анджелис. Шоуто ще включва и музикални сетове от Риана, Лени Кравиц и други изпълнители. Лейди Гага първоначално също трябваше да участва с изпълнение на номинираната си за Оскар песен "Hold My Hand", но по-късно участието и беше отменено, предава CBS.

Лейди Гага снима филм и смята, че не може да отдели време за подготовка, за да отговори на очакванията. Изпълнителката е номинирана за най-добра оригинална песен към филм за "Hold My Hand" от "Топ Гън: Маверик".

В тази категория са включени също "Applause" от "Кажи го като жена", "Lift Me Up" от "Черната пантера: Уаканда завинаги", "Naatu Naatu" от индийския епос "RRR" и "This Is a Life" от "Всичко навсякъде наведнъж".

Лейди Гага снима продължението на филма "Жокера" на режисьора Тод Филипс. "Уорнър брос" планира да пусне продукцията в началото на октомври 2024 г. – пет години след излизането на първата част.



Водещ в списъка с най-много номинации е "Everything Everywhere All at Once", научнофантастичният филм на Даниел Куан и Даниел Шайнерт води тазгодишните номинации за Оскар с 11 номинации от Академията за филмово изкуство и наука, с поне по една във всяка основна категория.

Плътно след тях са "The Banshees of Inisherin" на Мартин Макдона и немскоезичният филм на Netflix "All Quiet on the Western Front" на режисьора Едуард Бергер с по девет номинации.

И трите филма ще се борят за престижното отличие за най-добър филм. Категорията се очертава да е оспорвана, като включва и няколко по-комерсиално успешни заглавия като блокбъстърите "Аватар: Пътят на водата" и "Топ Гън: Маверик".

Интересен факт за тазгодишната церемония, е че за първи път от 1961 г. насам червеният килим няма да бъде постлан на събитието. Известната алена пътека, на което звездите демонстрират своята елегантна и изтънчена визия, тази година ще бъде в цвят "шампанско". Завесите и другите елементи от декора обаче ще продължат да греят в сигналния червен цвят.

Водещият на церемонията Джими Кимел коментира промяната във връзка със скандала от миналата година:

"Мисля, че няма проблем да използваме килим в цвят шампанско вместо червен, защото сме сигурни, че тази година няма да има кръвопролития.“

Сред номинираните има и българска следа - създаденият с участието на журналиста Христо Грозев филм "Навални" е фаворит в категорията за документално кино.