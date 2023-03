Рапърът Коста Тич почина на сцената (видео)

Южноафриканският рапър Коста Тич издъхна на сцената по време на концерт в събота вечер, полицията води разследване, съобщи АФП.

Рапърът, който е на 27 години, припаднал по време на изпълнение на сцената на фестивал в предградие на Йоханесбург, казаха от полицията. Аутопсия ще установи причините за кончината му, предаде БТА.

Изпълнителят, чието рождено име е Коста Цобаноглу, почина месец след покушението срещу друг популярен рапър в РЮА - Киернан Форбс или АКА. Той бе застрелян от двама нападатели на излизане от ресторант в Дърбан. Разследването на престъплението продължава.