"Оскари" на сбъднатите мечти (Обзор)

Прегръдката на Ки Хи Куан с Харисън Форд стана символ на тазгодишната церемония

Церемония на сбъднатите мечти - това бе раздаването на наградите на американската филмова академия.

Освен със затвърдената българска връзка - след актьора Димитър Маринов през 2019 г., после Теодор Ушев и Мария Бакалова, сега Христо Грозев е с награда за документалния филм “Навални”. В него журналистът не просто е участник, а основен двигател и затова по думите му Москва заплашва живота му.

На церемонията режисьорът Даниъл Роър употреби думите “нашия българин Христо Грозев”, когато описваше неговата важна роля в проекта.

Самият Грозев този път бе на сцената, след като не бе допуснат на британските награди БАФТА от съображения за сигурност.

95-ата церемония на оскарите ще бъде запомнена със сърдечната прегръдка на Ки Хи Куан с Харисън Форд, след като актьорът с виетнамски корен получи наградата за най-добра мъжка роля в 7- оскаровия “Всичко навсякъде наведнъж”. 81-годишният Харисън Форд прегръща носителя на “Оскар” Ки Хи Куан. СНИМКА: РОЙТЕРС

51-годишният Ки Хи Куан е всъщност симпатичният Шорти - порасналото дете от “Индиана Джоунс в храма на обречените”. Отличаването му е сбъдване на колективната мечта на поколенията, израсли с филмите за Индиана Джоунс.

Шорти по сценария на Джордж Лукас е герой, вкаран, за да хуманизира Индиана Джоунс - нещо като детското му алтер его. Преди 40 години двамата участват заедно в абсолютния евъргрийн “Индиана Джоунс и храмът на обречените”. 51-годишният днес Ки Хи Куан тогава изпълнявя ролята на Шорти, малкия китайски помощник на археолога при освобождаването на камъните на Шанхара от устата на зловещата богиня Кали.

Вероятно Ки Хи е мечтал в детството за тази престижна награда, но в случая с Джейми Лий Къртис при получаването ѝ тя обяви, че това е мечта - нейна и на нейните родители - Тони Къртис и Джанет Лий

Баща ѝ Тони е голяма звезда в легендарния филм с Мерилин Монро “Някои го предпочитат горещо”. А Джанет Лий е звездата в “Психо” на Алфред Хичкок.

През 1960 г. Джанет Лий е номинирана за “Оскар” за второстепенна роля, но губи в конкуренция с Шърли Джоунс.

Самата Джейми Лий Къртис добива световна слава с комедията “Риба, наречена Уанда”, където играе с актьори от групата “Монти Пайтън” като Джон Клийз и Майкъл Палин. Макар актьорът Кевин Клайн от същия филм да печели “Оскар” през 1988 г. за второстепенната си роля в партньорство с Джейми Лий Къртис, самата тя дори не е номинирана.

“Значи така изглеждат нещата, когато си сбъднеш мечтите”, каза Брендън Фрейзър, след като взе статуетката за най-добра мъжка роля във филма “Китът”. След 10-годишна пауза в киното той се върна на екрана с превъплъщението си в 270-килограмов мъж. Брендън Фрейзър с “Оскар” за най-добра мъжка роля в “Китът” СНИМКА: РОЙТЕРС

“Започнах преди 30 години в този бизнес, нещата не ми се получаваха лесно и затова искам да ви благодаря за признанието”, добави той.

С дълги аплодисменти гостите посрещнаха Мишел Йео на сцената, когато получи “Оскар” за най-добра женска роля. “За всички момченца и момиченца, които ме гледат тази вечер, това доказва, че когато мечтаеш големи неща, те се случват”, каза тя и посвети статуетката на всички майки по света. Мишел Йео получава статуетката за най-добра женска роля във “Всичко навсякъде наведнъж СНИМКА: РОЙТЕРС

Водещият за трети път на церемонията по раздаване на оскарите беше Джими Кимел. “Знам, че това да сте тук, е сбъдната мечта. Тази година най-накрая излязохме от домовете си и гледахме филми в киносалоните”, така той откри 95-ите награди.

Не липсваха шеги във връзка със скандала от миналогодишната церемония, когато Уил Смит зашлеви шамар на тогавашния водещ Крис Рок, след като той направи неудачна шега за обръснатата глава на съпругата на Смит - Джейда Пинкет. След това стана ясно, че тя страда от алопеция - загуба на косата, най-често по скалпа.

“Ако някой извърши някакво действие на насилие, ще получите “Оскар”. Имаме и екип за критични ситуации. Ако искате да направите шега и да ме ударите, трябва да минете през няколко човека - трябва да се биете с Мишел Йео, със Спайдърмен (в чиято роля влезе Андрю Гарфийлд), с Мандалореца (в ролята Педро Паскал)”, пошегува се Кимел.

След като обяви номинацията на “Баншите от Инишерин” за най-добър филм (впрочем с общо 9 номинации), Кимел се появи на сцената с магаре. “Това е магарето Джени от “Баншите от Инишерин”, специално я качих на самолет от Ирландия”, обясни той. Водещ на 95-ата церемония по раздаване на най-престижните кинонагради беше Джими Кимел. По едно време той се появи с магарето от номинирания за най-добър филм “Баншите от Инишерин”. СНИМКА: РОЙТЕРС

Песните, номинирани за най-добри, звучаха през цялата церемония. Статуетката отиде за Naatu Naatu - първата песен от индийска продукция, която печели “Оскар”. Тя е от лентата RRR, в която българинът Тодор Лазаров е режисьор на каскадите.

Сред звездните изпълнители на сцената беше Лейди Гага, която пристигна на “червения” килим с дълга черна рокля. За да изпее обаче парчето от “Топ Гън: Маверик” Hold My Hand, излезе на сцената с тениска и скъсани дънки. Лейди Гага със скъсаните дънки и тениска по време на изпълнението си на песента Hold My Hand СНИМКА: РОЙТЕРС

Бременната Риана изпълни Lift Me Up - номинираната песен от филма “Черната пантера: Уаканда завинаги”. Лени Кравиц почете с емоционално изпълнение всички актьори, режисьори и хора, които са се занимавали с киноизкуството, но изгубили живота си.

Тази година организаторите нарушиха традицията и вместо червен килим постлаха пред звездите килим с цвят шампанско с алегорията да няма насилие на сцената.

Завесите и другите елементи от декора обаче си останаха в червен цвят.



Христо, ти рискува всичко, за да разкажеш тази история Режисьорът на лентата “Навални”, която взе статуетката за най-добър документален филм, излезе на сцената с част от екипа на продукцията. Там беше и българският журналист Христо Грозев (вторият от ляво на дясно), който участва в създаването на лентата, както и присъстваше съпругата на Навални - Юлия. СНИМКА: РОЙТЕРС

“Христо, ти рискува всичко, за да разкажеш тази история.” Думите към българския журналист Христо Грозев са на режисьора на лентата за Алексей Навални - Даниъл Роър, когато излезе на сцената заедно с част от екипа на продукцията, за да получи “Оскар” за най-добър документален филм. Грозев е част от екипа на филма “Навални”.

Така за втори път в историята българин получи най-престижната филмова награда в света, след като на тази сцена беше и Димитър Маринов (част от актьорския състав на “Зелената книга” с “Оскар” за най-добър филм), а актрисата Мария Бакалова бе с номинация за поддържаща роля - като Тутар в “Борат 2”.

На косъм от приза бе и режисьорът Теодор Ушев, номиниран за анимационния си филм “Сляпата Вайша”.

“Има един човек, който не можеше да е тук тази вечер - Алексей Навални. Алексей, не трябва да се страхуваме да опонираме на диктатора”, каза още режисьорът Даниъл Роър. “Съпругът ми е в затвора, защото казва истината. Алексей, мечтая си за деня, когато си свободен и когато нашата страна също е свободна”, каза от сцената съпругата на руския опозиционер Юлия Навални.

“Един филм има много по-голям емоционален ефект от всяко печатно разследване. Путин е бил много по-бесен, след като го е гледал, така че мисля, че заради филма има по-голяма опасност за живота ми”, каза Христо Грозев след церемонията на оскарите по Би Ти Ви.

Според него наградата е много прагматично полезна, защото сега още поне 20 млн. души ще гледат филма и ще се запознаят с фактите в него – че сегашният режим в Русия има програма за убийство на собствените си граждани, които са против властта. По думите му това е допълнителен контекст на войната в момента. И разкри, че още когато са започнали работата по филма, са казали на Навални, че той ще спечели “Оскар”.

Здравословното състояние на Навални се влошава, има много силни болки в кръста. Това разбира неговата съпруга, която получава писма от него чрез адвокатите му от затвора, но няма информация от първа ръка. Дори и адвокатите му не общуват с него пряко, а през воал и не могат да го видят.

Съпругата на Христо Грозев е изгледала филма, въпреки че журналистът бе казвал, че тя няма да го направи, за да не разбере колко средства е изхарчил той за разследването. “Тя вече разбра, но в този ден вече не ми говореше по друга причина, така че не беше голяма щета”, разказа Грозев.

И отправи послание към българите - да внимават с фактите, да не вярват на това, което искат, а да проверяват какво стои зад думите на политиците.



Кой колко струва и какво спечели

Колко струва заснемането на продукция, получила най-важната номинация за “Оскар” - за най-добър филм? Кратка справа на вложения бюджет и на печалбата от билети на лентите, номинирани тази година, показва, че невинаги най-скъпият филм е най-успешен.

“Всичко навсякъде наведнъж” - 25 млн. долара, с брутна печалба - 107 млн. долара

“Топ Гън: Маверик” - 170 млн. долара, приходи - над 1,400 млрд. долара

“Аватар: Пътят на водата” - 460 млн. долара, приходи - над 2,200 млрд. долара

“Баншите от Инишерин” - над 10 млн. долара, приходи - 47-48 млн. долара

“Елвис” - 85 млн., приходи - 287 млн. долара

“Семейство Фейбълман” - 40 млн. долара бюджет, приходите са по-малко от вложените пари

Tar - бюджетът за филма е 35 млн. долара и надвишава спечелените от билети пари досега.

ОТЛИЧНИЦИТЕ:

“Всичко навсякъде наведнъж” - 7 награди “Оскар” за: Екипът на фаворита на вечерта “Всичко навсякъде наведнъж”, който грабна статуетките в едни от най- престижните категории, сред които и за най-добър филм. СНИМКА: РОЙТЕРС

Най-добър филм

Най-добра женска роля - Мишел Йео

Най-добър режисьор - Даниел Куан и Даниел Шайнърт

Най-добър актьор в поддържаща роля - Ки Хи Куан

Най-добра актриса в поддържаща роля - Джейми Лий Къртис

Най-добър оригинален сценарий

Най-добър монтаж - Пол Роджърс

“На Западния фронт нищо ново” - 4 награди “Оскар” за: Режисьорът на спечелилия 4 оскара “На Западния фронт нищо ново” Едуард Бъргър със статуетката за най-добър чуждоезичен филм СНИМКА: РОЙТЕРС

Най-добро операторско майсторство - Джеймс Френд

Най-добър чуждоезичен филм - Германия

Най-добър дизайн на продукция - Крисчън М. Голдбек и Ернестин Хипър

Най-добра музика - Волкър Бъртълман

“Китът” - 2 награди “Оскар” за:

Най-добра мъжка роля - Брендън Фрейзър

Най-добър грим и прическа - Ейдриън Моро, Джуди Чин и Ан Мари Брадли

Най-добър пълнометражен документален филм: “Навални”

Най-добър късометражен документален филм: The Elephant Whisperers

Най-добър късометражен филм: An Irish Goodbay

Най-добри костюми: Рут Картър, “Черната пантера: Уаканда завинаги”

Най-добър анимационен филм: “Пинокио” на Гийермо дел Торо

Най-добър анимационен късометражен филм: The Boy, the Mole, The Flying Sailor

Най-добри визуални ефекти: “Аватар: Природата на водата”

Най-добър адаптиран сценарий: Сара Поли, “Жените говорят”

Най-добър звук: “Топ Гън: Маверик”

Най-добра оригинална песен: Naatu Naatu, RRR