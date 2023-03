Популярните вишни "сакура" в Токио цъфнаха по-рано (Снимки)

Сезонът на цъфтежа на вишневите дървета в Токио беше обявен за официално открит днес, което е с десет дни по-рано от обичайното, предаде АФП.

Първите цветове се появяват рекордно рано в последните няколко години и това е свързано с глобалното затопляне.

Cherry blossoms, sunny days, and a picnic mat. Hanami (花見) season has arrived in Japan! 🏯



A tradition dating back to the Nara period (710~794)



A time for people to sit back, relax, and enjoy some pink petals with your favorite drink🌸🌞🍹 #Hanami #CherryBlossoms #Sakura pic.twitter.com/go0I1WH8aF — ANGO (@Angojp) March 14, 2023

Съзерцаването на цъфналите вишневи дръвчета, известно като ханами, е любима част от японския социален календар. Семейства и приятели се събират на пикници под живописните розови цветове.

Цъфтежът на вишните е събитие, което се следи отблизо в цялата страна. Японските медии се състезават с най-точни прогнози за началото и отразяват събитието всяка година с ентусиазъм, отбелязва АФП.

Sakura season has officially started in Tokyo 🌸 pic.twitter.com/3K19gNng4f — Lost in Japan (@LilyInJapan) March 12, 2023

Деликатните бели и розови цветове се появиха много рано в Токио през 2020 г. и 2021 г., обявиха от Японската метеорологична агенция. Миналата година обаче първите цветове се появиха шест дни по-късно.

Имахме много горещи дни през март досега, каза служител на метеорологичната служба в опит да обясни преждевременното развитие на вишните.

【大宮公園 (Omiya Park)】

It is the most prestigious park in Saitama Prefecture.

Opened: 1885

Area: 67.80ha

City: Saitama, Japan

Coordinates: 35.919022, 139.630819

Photo by Takashi Honda (March 2020)

[Cherry Blossoms 23-34]#CherryBlossoms #Sakura #Hanami #CBTH22 #Japan #桜 pic.twitter.com/fm2fopvc02 — Takashi Honda (@TakashiHonda10) March 14, 2023

Празненствата за ханами бяха частично отменени между 2020 г. и 2022 г. заради пандемията от КОВИД-19. Тогава японските власти препоръчаха да не се провеждат празнични събирания през този период, дори и на открито.

Така 2023 г. ще бъде първата, в която японците ще могат да отбележат цъфтежа на вишните без ограничения от 2019 г. насам. Това ще бъде и първата от четири години, в която на събитието ще имат възможност да присъстват и чуждестранни туристи, за които Япония беше затворена между 2020 г. и 2022 г. заради пандемията, предаде БТА.