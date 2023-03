Афтърпартито на Оскарите (Видео, снимки)

Мишел Йео и Анджела Басет се прегръщат дълго, шепнат си, смеят се и пищят от радост, докато всички телефони наоколо ги снимат. Ежегодното парти на списание ""Vanity Fair" след наградите "Оскар" бе изпълнено с такива моменти на топлина и радост, докато неделната вечер преминаваше плавно в понеделник сутрин без драми и без напрежението, което витаеше над миналогодишното издание след награждаването, разказва АП.

Йео, чийто "Оскар" за най-добра актриса беше един от седемте в нощта, доминирана от "Всичко навсякъде наведнъж", току-що беше влязла на партито и бе заобиколена от доброжелатели и търсачи на селфита, преди да види Басет, която не бе щастлива, след като загуби наградата за най-добра поддържаща женска роля от колежката на Йео - Джейми Лий Къртис, но тук беше усмихната. По-късно Йео прегърна своя "Оскар", докато се поклащаше напред-назад на песента "Don't You Want Me" на "Хюман лийг" в края на дансинга, макар че беше трудно да танцува при цялото внимание, което получаваше.

Същото отношение получи и Брендън Фрейзър, който влезе с "Оскар" за най-добър актьор за филма "Китът" малко преди Йео, като много бавно си проправи път през залата на фона на постоянните поздравления.

Половинката от режисьорския дует, който стои зад филма "Всичко навсякъде наведнъж", Даниъл Шайнерт, без да вижда нито една от трите награди "Оскар", които спечели в неделя вечерта, нито партньора си Даниъл Куан, стоеше отвън и ядеше бургер "Ин-ен-аут", традиционното ястие на партито, докато подскачаше нагоре-надолу на "Jump Around" на "Хаус ъв пейн". "Най-накрая ще вечерям, а това е хубаво", каза Шайнерт, когато дългата вечер и още по-дългият сезон на наградите наближаваха своя край.

Обилно полятото с шампанско събитие, което започва като парти за 100 души и се превръща в най-търсената покана за вечерта, се организира в пространство, което свързва Центъра за сценични изкуства "Уолис Аненберг" с кметството на Бевърли Хилс, а домакин е редакторката на "Vanity Fair" Радика Джоунс. Винаги е пълно и с далеч по-малко известни хора, притежатели на "Оскар" и победители в категории като най-добър късометражен документален филм, които получават автоматична покана заедно със статуетката си.

"Нощта на Оскарите" е само началото за много звезди, след като приключи самата церемония, а първата спирка винаги е Балът на губернаторите, само на един ескалатор път от театър "Долби" в комплекса "Овейшън Холиуд". Победителите отиват там с една основна цел: да получат гравираните с имената си награди "Оскар", които тази година бяха на видно място на партито. Други се възползват от възможността да хапнат от приготвените от Волфганг Пък хапки.

Харисън Форд дори направи бърза цялостна обиколка на залата.

Режисьорът на "Навални" Даниел Роър взе със себе си новополучения си персонализиран "Оскар" за най-добър документален филм и се нареди на опашката за ребърца. Сара Поли го последва, като си проправи път нагоре по стълбите със своя "Оскар" за адаптиран сценарий в ръка.

Беше сравнително спокойно, докато Къртис не си проправи път към платформата и фотографите не се втурнаха да снимат. Ки Хи Куан най-накрая се появи, за да получи персонализираната си статуетка за най-добър актьор в поддържаща роля, след което се изправи пред камерите, размахвайки юмрук и сочейки към думата "Оскар", изписана на екрана над него.

Драматургът и сценарист на "Кит" Самюъл Д. Хънтър все още осмисляше факта, че Фрейзър не само спечели, но и го спомена поименно в благодарствената си реч. "Поставихме ниски очаквания, така че беше невероятно", каза Хънтър. Съпругът му, който стоеше до него, добави: "Той направо се разплака".

Междувременно водещият на церемонията Джими Кимъл се беше измъкнал извън основното парти, разговаряйки с режисьора на "Топ Гън: Маверик" Джоузеф Косински и с режисьора на "Кит" Дарън Аронофски. Джъд Хърш също си проправи път към Кимъл, който беше в добро настроение, застанал до съпругата си и продуцент Моли Макниърни, докато отпиваше червено вино. "Мисля, че беше добро шоу", каза на излизане сценаристът Тони Кушнер и добави: "Джими Кимъл се справи чудесно".

Към 9:30 ч. някои от тях вече бяха готови да тръгнат. Хю Грант се насочи към изхода, а Сигорни Уивър не остана по-назад. Все пак партито на "Vanity Fair" вече беше в ход и на една кола разстояние. Само след малко Грант щеше да пие там шампанско, а Уивър, Кимъл и Хърш скоро щяха да последват примера му. Режисьорът на "Семейство Фейбълман" и холивудска "кралска особа" Стивън Спилбърг се появи на партито изненадващо и за кратко. Той беше посрещнат и прегърнат от Ариана ДеБоуз, която миналата година спечели "Оскар" за неговия "Уестсайдска история".

Славата и богатството на партито на "Vanity Fair" излизат далеч извън рамките на Холивуд. Основателят на "Амазон" Джеф Безос и партньорката му Лорън Санчес си размениха прегръдки, позираха за снимки и предложиха планове за пътуване на куотърбека на Денвър Бронкос Ръсел Уилсън и съпругата му Киара. Великият тенисист Джон Макенроу, съпругата му, певицата Пати Смит, и актьорката и сценаристка Минди Калинг разговаряха и застанаха за свои снимки в другия край на залата.

Навън, в задимения вътрешен двор, Андрю Гарфийлд и Сет Роугън си крещяха един на друг над пулсиращата музика от близкия дансинг, а Роугън пускаше неповторимия си смях. Скоро след това се появи и носителката на Нобелова награда за мир Малала, за да ги поздрави. Йео и Фрейзър, най-добра актриса и най-добър актьор, се сблъскаха на паркинга пред партито и се прегърнаха за последен път в края на един триумфален сезон на наградите, който и за двамата имаше най-щастливия край.