Кризата удари и Hills of Rock в Пловдив, отлагат го с 1 година

Готвят "зашеметяващо" издание през 2024-а

Издание на фестивала Hills of Rock в Пловдиив пред т. г. няма да има, защото в сегашната икономическа ситуация големи световни групи се отказвали от турнета. Това съобщи един от организаторите на събитието - Стефан Еленков. "Искахме да направим голямото следпандемично завръщане, защото миналогодишният Hills of Rock беше все още в епидемията, но това не е възможно. Затова е по-добре да отложим изданието с 1 година и да направим нещо смислено и стойностно, което да подхожда на имиджа на Hills of Rock", обясни Еленков.

Разговорите с евентуални участници за догодина са започнали още през януари 2023 г. "Смятам, че през 2024 г. фестивалът ще изглежда зашеметяващо, защото ще се постарая групите никога да не са идвали в България. Винаги сме се стремили Hills of Rock да е нещо ново, различно и неправено досега", допълни Еленков.

За събитието, което се отменя, вече са продадени около 3800 билета. Хората ще могат да ги върнат до края на т. г., ако не желаят да ги използват за концертите на групите, които ще гостуват през 2024-а.